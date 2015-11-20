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الإطاحة بمقيم احتال على حسابات مستخدمي تطبيقات ألعاب إلكترونية

تم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة، والقبض عليه، إثر تمكينه آخر من جنسيته خارج السعودية من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على حسابات مستخدمي تطبيقات ألعاب إلكترونية، وذلك بتفعيل شرائح اتصال محلية بأسماء مجهولة، يتواصل من خلالها مع ضحاياه، وهو مقيم من الجنسية السورية مخالف لنظام الإقامة، ومتغيب عن العمل. كما ضُبط بحوزته أجهزة متنقلة مزودة بالشرائح المستخدَمة في تنفيذ عمليات الاحتيال. وقد تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته للنيابة العامة بالمنطقة الشرقية.

شرطة المنطقة الشرقية النيابة العامة شرطة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بمقيم احتال على حسابات مستخدمي تطبيقات ألعاب إلكترونية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة، والقبض عليه، إثر تمكينه آخر من جنسيته خارج السعودية من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على حسابات مستخدمي تطبيقات ألعاب إلكترونية، وذلك بتفعيل شرائح اتصال محلية بأسماء مجهولة، يتواصل من خلالها مع ضحاياه، وهو مقيم من الجنسية السورية مخالف لنظام الإقامة، ومتغيب عن العمل. كما ضُبط بحوزته أجهزة متنقلة مزودة بالشرائح المستخدَمة في تنفيذ عمليات الاحتيال. وقد تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته للنيابة العامة بالمنطقة الشرقية.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
11:58 PM

الإطاحة بمقيم احتال على حسابات مستخدمي تطبيقات ألعاب إلكترونية

تم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
0
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة، والقبض عليه، إثر تمكينه آخر من جنسيته خارج السعودية من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على حسابات مستخدمي تطبيقات ألعاب إلكترونية، وذلك بتفعيل شرائح اتصال محلية بأسماء مجهولة، يتواصل من خلالها مع ضحاياه، وهو مقيم من الجنسية السورية مخالف لنظام الإقامة، ومتغيب عن العمل. كما ضُبط بحوزته أجهزة متنقلة مزودة بالشرائح المستخدَمة في تنفيذ عمليات الاحتيال. وقد تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته للنيابة العامة بالمنطقة الشرقية.

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