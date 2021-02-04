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"الجاسر" يتفقد مشروع الأعمال المدنية والخطوط الحديدية بالجبيل الصناعية

أكد ضرورة الالتزام بإنهاء الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني مع مراعاة المقاييس

تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم, مشروع الأعمال المدنية والخطوط الحديدية داخل مدينة الجبيل الصناعية (CTW130).

واطلع، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك, ونائب الرئيس التنفيذي للبنى التحتية بشركة "سار" المهندس خالد السلطان, وعدد من مسؤولي وقيادات الشركة, على أعمال جسر السكة بمنطقة التقاطع مع حرم أنابيب شركة أرامكو السعودية، التي تشمل الأعمال تحت التنفيذ لخدمة الطريق التابع لشركة أرامكو السعودية وأعمال حماية الأنابيب التابعة لها، واستمع إلى شرح مفصل عن مشروع الجسر المتقاطع مع مشروع الجبيل الدمام ونسبة الإنجاز فيه.

والتقى "الجاسر", الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية المهندس مصطفى بن محمد المهدي، الذي قدم لمعاليه عرضاً عن المدينة الصناعية, كما تفقد منطقة التقاء وتقاطع مشاريع السكة الحديدية (130 ,120) وأعمال تنفيذ الجسور بحرم أنابيب أرامكو السعودية، ومحطة التحميل والتفريغ التابعة لمنشآت شركة صدارة للبتروكيماويات بالجبيل، واطلع على أعمال السكة الحديدية المنفذة داخل منشآت الشركة.

وشدد وزير النقل على ضرورة الالتزام بإنهاء جميع الأعمال المتبقية في المشروع وفق الجدول الزمني المقرر مع مراعاة المقاييس العالمية في الأداء والسلامة، مشيراً إلى أن مشاريع "سار" تسهم بشكل فعال في ربط الموانئ وخدمة القطاع الصناعي وإزاحة الشاحنات من الطرق السريعة.
وأكد على المتابعة المستمرة لتطوير الأعمال واتساقها مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل في المملكة وتحقيق تناغم وتكامل حقيقي بين أنماطه المختلفة، للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستويين المحلي والدولي من خلال ربط كافة مناطق المملكة ببعضها، ولترسيخ مكانتها الدولية لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا وحلقة وصل تربط القارات الثلاث.

كما زار الوزير، ميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري، ووقف ميدانياً على الأعمال المنفذة لحماية الخدمات والأعمال الأرضية، كما شاهد عرضاً مبسطاً عن الأعمال داخل الموانئ بالإضافة إلى المسارات الحديدية المنفذة.

الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجاسر" يتفقد مشروع الأعمال المدنية والخطوط الحديدية بالجبيل الصناعية
سبق

تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم, مشروع الأعمال المدنية والخطوط الحديدية داخل مدينة الجبيل الصناعية (CTW130).

واطلع، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك, ونائب الرئيس التنفيذي للبنى التحتية بشركة "سار" المهندس خالد السلطان, وعدد من مسؤولي وقيادات الشركة, على أعمال جسر السكة بمنطقة التقاطع مع حرم أنابيب شركة أرامكو السعودية، التي تشمل الأعمال تحت التنفيذ لخدمة الطريق التابع لشركة أرامكو السعودية وأعمال حماية الأنابيب التابعة لها، واستمع إلى شرح مفصل عن مشروع الجسر المتقاطع مع مشروع الجبيل الدمام ونسبة الإنجاز فيه.

والتقى "الجاسر", الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية المهندس مصطفى بن محمد المهدي، الذي قدم لمعاليه عرضاً عن المدينة الصناعية, كما تفقد منطقة التقاء وتقاطع مشاريع السكة الحديدية (130 ,120) وأعمال تنفيذ الجسور بحرم أنابيب أرامكو السعودية، ومحطة التحميل والتفريغ التابعة لمنشآت شركة صدارة للبتروكيماويات بالجبيل، واطلع على أعمال السكة الحديدية المنفذة داخل منشآت الشركة.

وشدد وزير النقل على ضرورة الالتزام بإنهاء جميع الأعمال المتبقية في المشروع وفق الجدول الزمني المقرر مع مراعاة المقاييس العالمية في الأداء والسلامة، مشيراً إلى أن مشاريع "سار" تسهم بشكل فعال في ربط الموانئ وخدمة القطاع الصناعي وإزاحة الشاحنات من الطرق السريعة.
وأكد على المتابعة المستمرة لتطوير الأعمال واتساقها مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل في المملكة وتحقيق تناغم وتكامل حقيقي بين أنماطه المختلفة، للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستويين المحلي والدولي من خلال ربط كافة مناطق المملكة ببعضها، ولترسيخ مكانتها الدولية لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا وحلقة وصل تربط القارات الثلاث.

كما زار الوزير، ميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري، ووقف ميدانياً على الأعمال المنفذة لحماية الخدمات والأعمال الأرضية، كما شاهد عرضاً مبسطاً عن الأعمال داخل الموانئ بالإضافة إلى المسارات الحديدية المنفذة.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
03:52 PM

"الجاسر" يتفقد مشروع الأعمال المدنية والخطوط الحديدية بالجبيل الصناعية

أكد ضرورة الالتزام بإنهاء الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني مع مراعاة المقاييس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم, مشروع الأعمال المدنية والخطوط الحديدية داخل مدينة الجبيل الصناعية (CTW130).

واطلع، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك, ونائب الرئيس التنفيذي للبنى التحتية بشركة "سار" المهندس خالد السلطان, وعدد من مسؤولي وقيادات الشركة, على أعمال جسر السكة بمنطقة التقاطع مع حرم أنابيب شركة أرامكو السعودية، التي تشمل الأعمال تحت التنفيذ لخدمة الطريق التابع لشركة أرامكو السعودية وأعمال حماية الأنابيب التابعة لها، واستمع إلى شرح مفصل عن مشروع الجسر المتقاطع مع مشروع الجبيل الدمام ونسبة الإنجاز فيه.

والتقى "الجاسر", الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية المهندس مصطفى بن محمد المهدي، الذي قدم لمعاليه عرضاً عن المدينة الصناعية, كما تفقد منطقة التقاء وتقاطع مشاريع السكة الحديدية (130 ,120) وأعمال تنفيذ الجسور بحرم أنابيب أرامكو السعودية، ومحطة التحميل والتفريغ التابعة لمنشآت شركة صدارة للبتروكيماويات بالجبيل، واطلع على أعمال السكة الحديدية المنفذة داخل منشآت الشركة.

وشدد وزير النقل على ضرورة الالتزام بإنهاء جميع الأعمال المتبقية في المشروع وفق الجدول الزمني المقرر مع مراعاة المقاييس العالمية في الأداء والسلامة، مشيراً إلى أن مشاريع "سار" تسهم بشكل فعال في ربط الموانئ وخدمة القطاع الصناعي وإزاحة الشاحنات من الطرق السريعة.
وأكد على المتابعة المستمرة لتطوير الأعمال واتساقها مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل في المملكة وتحقيق تناغم وتكامل حقيقي بين أنماطه المختلفة، للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستويين المحلي والدولي من خلال ربط كافة مناطق المملكة ببعضها، ولترسيخ مكانتها الدولية لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا وحلقة وصل تربط القارات الثلاث.

كما زار الوزير، ميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري، ووقف ميدانياً على الأعمال المنفذة لحماية الخدمات والأعمال الأرضية، كما شاهد عرضاً مبسطاً عن الأعمال داخل الموانئ بالإضافة إلى المسارات الحديدية المنفذة.

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