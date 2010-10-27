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الكونغو تسجل 31 إصابة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات إلى 11174 والوفيات استقر على 305

سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11174 إصابة.

وتفصيلاً ..أوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات استقر على 305 حالات دون تسجيل أي حالة.

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الكونغو تسجل 31 إصابة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة
سبق

سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11174 إصابة.

وتفصيلاً ..أوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات استقر على 305 حالات دون تسجيل أي حالة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
01:59 AM

الكونغو تسجل 31 إصابة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات إلى 11174 والوفيات استقر على 305

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11174 إصابة.

وتفصيلاً ..أوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات استقر على 305 حالات دون تسجيل أي حالة.

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