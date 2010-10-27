الكونغو تسجل 31 إصابة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة

سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11174 إصابة.
وتفصيلاً ..أوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات استقر على 305 حالات دون تسجيل أي حالة.
سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11174 إصابة.
وتفصيلاً ..أوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات استقر على 305 حالات دون تسجيل أي حالة.
سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11174 إصابة.
وتفصيلاً ..أوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات استقر على 305 حالات دون تسجيل أي حالة.
سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11174 إصابة.
وتفصيلاً ..أوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات استقر على 305 حالات دون تسجيل أي حالة.