تلقى مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مشعل حمود القرشي شهادة تقدير من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي تقديرًا لأدائه المتميز في إدارته للعلاقات والإعلام بالمنطقة والجهود المثمرة التي انعكست على تعزيز سير الأعمال.
"القرشي" يتلقى شهادة تقدير من وزير الموارد البشرية
تقديرًا لأدائه المتميز في إدارة العلاقات والإعلام بجدة
تلقى مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مشعل حمود القرشي شهادة تقدير من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي تقديرًا لأدائه المتميز في إدارته للعلاقات والإعلام بالمنطقة والجهود المثمرة التي انعكست على تعزيز سير الأعمال.
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"القرشي" يتلقى شهادة تقدير من وزير الموارد البشريةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-18
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
11:51 PM
"القرشي" يتلقى شهادة تقدير من وزير الموارد البشرية
تقديرًا لأدائه المتميز في إدارة العلاقات والإعلام بجدة
تلقى مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مشعل حمود القرشي شهادة تقدير من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي تقديرًا لأدائه المتميز في إدارته للعلاقات والإعلام بالمنطقة والجهود المثمرة التي انعكست على تعزيز سير الأعمال.
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