النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دون الـ6 آلاف لليوم الثالث.. روسيا تسجل 5862 إصابة جديدة بكورونا

وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 789190 منها 12745 وفاة

سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، 5862 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبقى الحصيلة اليومية دون 6 آلاف لليوم الثالث على التوالي؛ فيما بلغ عدد الوفيات اليومية 165 حالة.

بذلك وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 789190، منها 12745 حالة وفاة، حسبما ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

ووفق "روسيا اليوم" أشار التقرير إلى أنه مع رصد 9699 حالة شفاء جديدة، ارتفع مجموع المتعافين إلى 572053، وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 204392، مقابل 208364 أمس.

وحسب بيانات المركز؛ فإن 25.9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
دون الـ6 آلاف لليوم الثالث.. روسيا تسجل 5862 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، 5862 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبقى الحصيلة اليومية دون 6 آلاف لليوم الثالث على التوالي؛ فيما بلغ عدد الوفيات اليومية 165 حالة.

بذلك وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 789190، منها 12745 حالة وفاة، حسبما ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

ووفق "روسيا اليوم" أشار التقرير إلى أنه مع رصد 9699 حالة شفاء جديدة، ارتفع مجموع المتعافين إلى 572053، وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 204392، مقابل 208364 أمس.

وحسب بيانات المركز؛ فإن 25.9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
12:13 PM

دون الـ6 آلاف لليوم الثالث.. روسيا تسجل 5862 إصابة جديدة بكورونا

وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 789190 منها 12745 وفاة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
130

سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، 5862 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبقى الحصيلة اليومية دون 6 آلاف لليوم الثالث على التوالي؛ فيما بلغ عدد الوفيات اليومية 165 حالة.

بذلك وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 789190، منها 12745 حالة وفاة، حسبما ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

ووفق "روسيا اليوم" أشار التقرير إلى أنه مع رصد 9699 حالة شفاء جديدة، ارتفع مجموع المتعافين إلى 572053، وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 204392، مقابل 208364 أمس.

وحسب بيانات المركز؛ فإن 25.9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,487
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,089
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,214

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة