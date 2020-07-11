"طباخ اللون".. "الزعاق": اليوم آخر مربعانية القيظ وغداً أول جمرتها

قال: امتداد لأيام السنة الأحرّ ومدتها 39 يوماً وبانتهائها ينكمش "اللاهب"

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم آخر مربعانية القيظ، وغداً الأحد أول جمرة القيظ.

وتابع، عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "تعتبر امتداداً للأيام الأحرّ في السنة، ومدتها 39 يوماً، وفيها تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل، وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء، وبانتهائها يبدأ الحر اللاهب ينكمش، وسنحس ببداية تحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم القادم (أول سبتمبر)".

ويطلق على فترة "جمرة القيظ" اسم "طباخ اللون"، حيث تبدأ فيها التمور بالتلون والنضج عند اشتداد حرارتها.

ويعود سبب ارتفاع الحرارة خلال هذه الفترة من العام إلى منخفض الهند الموسمي، وتتميز إلى جانب ارتفاع الحرارة باحمرار رؤوس الأثل وكثرة الضبان ولجوء العقارب والأفاعي للظل ونضوج النخيل.

ووفق موقع "طقس العرب"، يُطلق مصطلح "جمرة القيظ"، في بعض دول شبه الجزيرة العربية مثل السعودية والكويت، على الفترة التي تبدأ من منتصف شهر يوليو، وتتميز بأنها أكثر الفترات حرارةً على مدار العام، حيثُ يشتد فيها الحر وتكون درجات الحرارة ما بين 45-50 درجة مئوية في أجزاء واسعة من السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر، في حين قد تصل إلى أعلى من ذلك على الأسفلت، أو في المناطق المُتعرضة لأشعة الشمس مُباشرةً.