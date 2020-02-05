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عبر حملة توعوية.. "تعليم جدة" يعرّف طلابه بفيروس كورونا الجديد

تستهدف أكثر من 650 ألف طالب وطالبة والكوادر التعليمية بالمحافظة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بجدة، حملة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا الجديد والتي تنفذها الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع إدارة الإعلام التربوي بتعليم جدة، وتستهدف الحملة أكثر من ٦٥٠ ألف طالب وطالبة والكوادر التعليمية والإدارية في أكثر من ٢٣٠٠ مدرسة بجدة ورابغ وخليص.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران، أن مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي وجّه الإدارات المعنية ومكاتب التعليم والمدارس وأندية الحي في قطاعي "البنين والبنات"، إلى بذل الجهود التوعوية والوقائية اللازمة كافة، والتي تُسهم في رفع الوعي الصحي لمنسوبي ومنسوبات تعليم جدة والتعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه؛ وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية، كما تم تشكيل لجنة مكونة من فريقي عمل للبنين والبنات للتوعية بالأمراض المعدية والإجراءات الاحترازية للأوبئة والفيروسات في فصل الشتاء بشكل عام، وفيروس كورونا تحديدًا.

وأضاف الصقيران أن الحملة تشتمل على البرامج التوعوية والتثقيفية والإعلامية حول الوقاية من فيروس كورونا وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس ونشر المواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة لأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإدارة والمدارس وبث الرسائل التوعوية لهم.

الإدارة العامة للتعليم بجدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر حملة توعوية.. "تعليم جدة" يعرّف طلابه بفيروس كورونا الجديد
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بجدة، حملة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا الجديد والتي تنفذها الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع إدارة الإعلام التربوي بتعليم جدة، وتستهدف الحملة أكثر من ٦٥٠ ألف طالب وطالبة والكوادر التعليمية والإدارية في أكثر من ٢٣٠٠ مدرسة بجدة ورابغ وخليص.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران، أن مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي وجّه الإدارات المعنية ومكاتب التعليم والمدارس وأندية الحي في قطاعي "البنين والبنات"، إلى بذل الجهود التوعوية والوقائية اللازمة كافة، والتي تُسهم في رفع الوعي الصحي لمنسوبي ومنسوبات تعليم جدة والتعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه؛ وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية، كما تم تشكيل لجنة مكونة من فريقي عمل للبنين والبنات للتوعية بالأمراض المعدية والإجراءات الاحترازية للأوبئة والفيروسات في فصل الشتاء بشكل عام، وفيروس كورونا تحديدًا.

وأضاف الصقيران أن الحملة تشتمل على البرامج التوعوية والتثقيفية والإعلامية حول الوقاية من فيروس كورونا وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس ونشر المواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة لأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإدارة والمدارس وبث الرسائل التوعوية لهم.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
09:21 AM

عبر حملة توعوية.. "تعليم جدة" يعرّف طلابه بفيروس كورونا الجديد

تستهدف أكثر من 650 ألف طالب وطالبة والكوادر التعليمية بالمحافظة

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بجدة، حملة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا الجديد والتي تنفذها الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع إدارة الإعلام التربوي بتعليم جدة، وتستهدف الحملة أكثر من ٦٥٠ ألف طالب وطالبة والكوادر التعليمية والإدارية في أكثر من ٢٣٠٠ مدرسة بجدة ورابغ وخليص.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران، أن مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي وجّه الإدارات المعنية ومكاتب التعليم والمدارس وأندية الحي في قطاعي "البنين والبنات"، إلى بذل الجهود التوعوية والوقائية اللازمة كافة، والتي تُسهم في رفع الوعي الصحي لمنسوبي ومنسوبات تعليم جدة والتعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه؛ وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية، كما تم تشكيل لجنة مكونة من فريقي عمل للبنين والبنات للتوعية بالأمراض المعدية والإجراءات الاحترازية للأوبئة والفيروسات في فصل الشتاء بشكل عام، وفيروس كورونا تحديدًا.

وأضاف الصقيران أن الحملة تشتمل على البرامج التوعوية والتثقيفية والإعلامية حول الوقاية من فيروس كورونا وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس ونشر المواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة لأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإدارة والمدارس وبث الرسائل التوعوية لهم.

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