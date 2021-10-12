الآسيوي: سامي النجعي رجل مباراة الأخضر والصين

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم المنتخب السعودي سامي النجعي أفضل لاعب في مواجهة الأخضر مع ضيفه الصيني ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقدم النجعي مباراة كبيرة أسهم من خلالها بتسجيل هدفين من أهداف الأخضر في اللقاء الذي انتهى لمصلحة المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.