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محافظ شقراء يدشن برنامج "المملكة توحيد ووحدة" لتعزيز الانتماء الوطني

الراشد: البرنامج يهدف إلى نشر المنهج المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة

دشن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي برنامج "المملكة توحيد ووحدة" بحضور وكيل محافظة شقراء مسلط بن ناصر بن سعيدان ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شقراء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراشد ومدير مركز الدعوة بإدارة المساجد أحمد بن محمد الموسى.


وبين مدير إدارة المساجد بشقراء أن البرنامج أطلقه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ويهدف إلى نشر الوعي في المجتمع وفق المنهج الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة في العقيدة والعبادات والسلوك وتعزيز روح الانتماء الوطني ومبدأ الوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار الخاطئة للجماعات الإرهابية والانتماءات الحزبية.

وقال الراشد: فعاليات البرنامج انطلقت في المحافظة يوم الثلاثاء الموافق ٣/ ٣/ ١٤٤٢هـ بعدد من الكلمات التوعوية في مساجد المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها لتعزيز هذه القيم".

وأضاف: "أتقدم بالشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي لحرصهما ومتابعتهما المستمرة لتعزيز مثل هذه القيم عبر الخطب والكلمات التوعوية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ونسأل الله أن يديم على هذه البلاد عزها ونصرها وتوفيقها وأن يسدد قادتها لما يحبه ويرضاه".

الجدير ذكره أن البرنامج أعلن انطلاقته الأولى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر آل سعود قبل أيام بحضور وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ.


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محافظ شقراء يدشن برنامج "المملكة توحيد ووحدة" لتعزيز الانتماء الوطني
سبق

دشن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي برنامج "المملكة توحيد ووحدة" بحضور وكيل محافظة شقراء مسلط بن ناصر بن سعيدان ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شقراء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراشد ومدير مركز الدعوة بإدارة المساجد أحمد بن محمد الموسى.


وبين مدير إدارة المساجد بشقراء أن البرنامج أطلقه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ويهدف إلى نشر الوعي في المجتمع وفق المنهج الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة في العقيدة والعبادات والسلوك وتعزيز روح الانتماء الوطني ومبدأ الوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار الخاطئة للجماعات الإرهابية والانتماءات الحزبية.

وقال الراشد: فعاليات البرنامج انطلقت في المحافظة يوم الثلاثاء الموافق ٣/ ٣/ ١٤٤٢هـ بعدد من الكلمات التوعوية في مساجد المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها لتعزيز هذه القيم".

وأضاف: "أتقدم بالشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي لحرصهما ومتابعتهما المستمرة لتعزيز مثل هذه القيم عبر الخطب والكلمات التوعوية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ونسأل الله أن يديم على هذه البلاد عزها ونصرها وتوفيقها وأن يسدد قادتها لما يحبه ويرضاه".

الجدير ذكره أن البرنامج أعلن انطلاقته الأولى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر آل سعود قبل أيام بحضور وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ.


21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
01:03 AM

محافظ شقراء يدشن برنامج "المملكة توحيد ووحدة" لتعزيز الانتماء الوطني

الراشد: البرنامج يهدف إلى نشر المنهج المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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دشن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي برنامج "المملكة توحيد ووحدة" بحضور وكيل محافظة شقراء مسلط بن ناصر بن سعيدان ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شقراء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراشد ومدير مركز الدعوة بإدارة المساجد أحمد بن محمد الموسى.


وبين مدير إدارة المساجد بشقراء أن البرنامج أطلقه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ويهدف إلى نشر الوعي في المجتمع وفق المنهج الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة في العقيدة والعبادات والسلوك وتعزيز روح الانتماء الوطني ومبدأ الوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار الخاطئة للجماعات الإرهابية والانتماءات الحزبية.

وقال الراشد: فعاليات البرنامج انطلقت في المحافظة يوم الثلاثاء الموافق ٣/ ٣/ ١٤٤٢هـ بعدد من الكلمات التوعوية في مساجد المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها لتعزيز هذه القيم".

وأضاف: "أتقدم بالشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي لحرصهما ومتابعتهما المستمرة لتعزيز مثل هذه القيم عبر الخطب والكلمات التوعوية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ونسأل الله أن يديم على هذه البلاد عزها ونصرها وتوفيقها وأن يسدد قادتها لما يحبه ويرضاه".

الجدير ذكره أن البرنامج أعلن انطلاقته الأولى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر آل سعود قبل أيام بحضور وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ.


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