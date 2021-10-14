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"التفويج" بالمسجد الحرام: مستعدون لاستقبال الزوار خلال الإجازة الدراسية المطولة

"الحجيلي" أشار إلى جاهزية 500 موظف وموظفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

أعلنت وكالة التفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام استعدادها لاستقبال زوار وقاصدي المسجد الحرام خلال الإجازة الدراسية المطولة، من خلال تطويرها للمسارات وملصقات التباعد الجسدي.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه تم التأهب والاستعداد لاستقبال المعتمرين والمصلين في أيام الإجازة من تهيئة المسارات المخصصة لدخول صحن المطاف والمصليات، وتهيئة صحن المطاف والمسعى.

وأشار "الحجيلي" إلى استعداد أكثر من 500 موظف وموظفة لاستقبال المعتمرين والمصلين مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

كما طالب وكيل الرئيس العام المصلين والمعتمرين بالتعاون مع الموظفين، واتباع التعليمات؛ لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وذكر "الحجيلي" أن ذلك يأتي بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التفويج" بالمسجد الحرام: مستعدون لاستقبال الزوار خلال الإجازة الدراسية المطولة
سبق

أعلنت وكالة التفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام استعدادها لاستقبال زوار وقاصدي المسجد الحرام خلال الإجازة الدراسية المطولة، من خلال تطويرها للمسارات وملصقات التباعد الجسدي.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه تم التأهب والاستعداد لاستقبال المعتمرين والمصلين في أيام الإجازة من تهيئة المسارات المخصصة لدخول صحن المطاف والمصليات، وتهيئة صحن المطاف والمسعى.

وأشار "الحجيلي" إلى استعداد أكثر من 500 موظف وموظفة لاستقبال المعتمرين والمصلين مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

كما طالب وكيل الرئيس العام المصلين والمعتمرين بالتعاون مع الموظفين، واتباع التعليمات؛ لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وذكر "الحجيلي" أن ذلك يأتي بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
12:08 AM

"التفويج" بالمسجد الحرام: مستعدون لاستقبال الزوار خلال الإجازة الدراسية المطولة

"الحجيلي" أشار إلى جاهزية 500 موظف وموظفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وكالة التفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام استعدادها لاستقبال زوار وقاصدي المسجد الحرام خلال الإجازة الدراسية المطولة، من خلال تطويرها للمسارات وملصقات التباعد الجسدي.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه تم التأهب والاستعداد لاستقبال المعتمرين والمصلين في أيام الإجازة من تهيئة المسارات المخصصة لدخول صحن المطاف والمصليات، وتهيئة صحن المطاف والمسعى.

وأشار "الحجيلي" إلى استعداد أكثر من 500 موظف وموظفة لاستقبال المعتمرين والمصلين مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

كما طالب وكيل الرئيس العام المصلين والمعتمرين بالتعاون مع الموظفين، واتباع التعليمات؛ لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وذكر "الحجيلي" أن ذلك يأتي بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

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