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بدء سريان قرار السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول

لن يُلزم المسافرون القادمون من الدول الست قضاء 14 يوماً خارج هذه الدول

بدأ اليوم الأربعاء الموافق لـ 1 ديسمبر 2021 سريان قرار وزارة الداخلية، بالسماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول.

وتضم الدول المشمولة بالقرار كلاً من: (إندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وفيتنام، ومصر، والهند)، حيث لن يُلزم المسافرون القادمون من الدول الست قضاء 14 يوماً خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، طبقاً لقرار وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

وأكدت "الداخلية" أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، مؤكدة أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً.

يُذكر أن القدوم من الدول المذكورة آنفاً كان يستلزم قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول إلى المملكة، لأسبابٍ تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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بدء سريان قرار السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول
سبق

بدأ اليوم الأربعاء الموافق لـ 1 ديسمبر 2021 سريان قرار وزارة الداخلية، بالسماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول.

وتضم الدول المشمولة بالقرار كلاً من: (إندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وفيتنام، ومصر، والهند)، حيث لن يُلزم المسافرون القادمون من الدول الست قضاء 14 يوماً خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، طبقاً لقرار وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

وأكدت "الداخلية" أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، مؤكدة أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً.

يُذكر أن القدوم من الدول المذكورة آنفاً كان يستلزم قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول إلى المملكة، لأسبابٍ تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
08:33 AM

بدء سريان قرار السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول

لن يُلزم المسافرون القادمون من الدول الست قضاء 14 يوماً خارج هذه الدول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ اليوم الأربعاء الموافق لـ 1 ديسمبر 2021 سريان قرار وزارة الداخلية، بالسماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول.

وتضم الدول المشمولة بالقرار كلاً من: (إندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وفيتنام، ومصر، والهند)، حيث لن يُلزم المسافرون القادمون من الدول الست قضاء 14 يوماً خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، طبقاً لقرار وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

وأكدت "الداخلية" أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، مؤكدة أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً.

يُذكر أن القدوم من الدول المذكورة آنفاً كان يستلزم قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول إلى المملكة، لأسبابٍ تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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