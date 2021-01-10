"الأرصاد" ينبه مكة المكرمة: أمطارٌ رعدية على القنفذة والليث وبحرة

يصاحبها رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية.. وتستمر حتى الثانية صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باستمرار الأمطار الرعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وتفصيلاً، أفاد المركز بأن الحالة المطرية تشمل محافظات الليث، القنفذة، بحرة.. وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الغد.