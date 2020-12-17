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فلسطين: 2149 إصابة جديدة و٣٠ وفاة بـ"كورونا"

تسجيل 2027 حالة تعافٍ من الفيروس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 30 وفاة و2149 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2027 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات

الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات

النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 132 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 36 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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فلسطين: 2149 إصابة جديدة و٣٠ وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 30 وفاة و2149 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2027 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات

الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات

النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 132 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 36 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
05:07 PM

فلسطين: 2149 إصابة جديدة و٣٠ وفاة بـ"كورونا"

تسجيل 2027 حالة تعافٍ من الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 30 وفاة و2149 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2027 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات

الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات

النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 132 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 36 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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