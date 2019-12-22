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بسبب ٢٠٠ جنيه.. مصري يقتل ابنته في جريمة بشعة

أقرضتها لعمَّتها ولم تردَّها

تحقق السلطات المصرية في جريمة قتل بشعة تفاصيلها إقدام عامل على قتل ابنته، بعد الاعتداء عليها بالضرب؛ بسبب 200 جنيه مصري.

وبحسب ما أوردته "اليوم السابع"، فقد تلقَّت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغاً يفيد بمقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتبين من خلال التحريات أن والد الفتاة اعتدى عليها بالضرب حتى فقدت الوعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

التفاصيل التي سردتها الصحيفة المصرية، تفيد بأن هناك خلافات نشبت بين الفتاة المجني عليها وبين عمَّتها؛ بسبب اقتراض الأخيرة مبلغ 200 جنيه من الأولى، دون أن تردَّه إليه، مما خلق خلافاً بينهما، تطوَّر إلى مشاجرة.

حينها تدخَّل الأب لفض النزاع بين الطرفين، فقام بالاعتداء بالضرب على ابنته حتى فقدت الوعي، فنقلها إلى المستشفى، وهناك تبيَّن له أنها فارقت الحياة، لتتولى النيابة التحقيق في الواقعة.

السلطات المصرية

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بسبب ٢٠٠ جنيه.. مصري يقتل ابنته في جريمة بشعة
سبق

تحقق السلطات المصرية في جريمة قتل بشعة تفاصيلها إقدام عامل على قتل ابنته، بعد الاعتداء عليها بالضرب؛ بسبب 200 جنيه مصري.

وبحسب ما أوردته "اليوم السابع"، فقد تلقَّت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغاً يفيد بمقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتبين من خلال التحريات أن والد الفتاة اعتدى عليها بالضرب حتى فقدت الوعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

التفاصيل التي سردتها الصحيفة المصرية، تفيد بأن هناك خلافات نشبت بين الفتاة المجني عليها وبين عمَّتها؛ بسبب اقتراض الأخيرة مبلغ 200 جنيه من الأولى، دون أن تردَّه إليه، مما خلق خلافاً بينهما، تطوَّر إلى مشاجرة.

حينها تدخَّل الأب لفض النزاع بين الطرفين، فقام بالاعتداء بالضرب على ابنته حتى فقدت الوعي، فنقلها إلى المستشفى، وهناك تبيَّن له أنها فارقت الحياة، لتتولى النيابة التحقيق في الواقعة.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
07:59 PM

بسبب ٢٠٠ جنيه.. مصري يقتل ابنته في جريمة بشعة

أقرضتها لعمَّتها ولم تردَّها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
7,830

تحقق السلطات المصرية في جريمة قتل بشعة تفاصيلها إقدام عامل على قتل ابنته، بعد الاعتداء عليها بالضرب؛ بسبب 200 جنيه مصري.

وبحسب ما أوردته "اليوم السابع"، فقد تلقَّت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغاً يفيد بمقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتبين من خلال التحريات أن والد الفتاة اعتدى عليها بالضرب حتى فقدت الوعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

التفاصيل التي سردتها الصحيفة المصرية، تفيد بأن هناك خلافات نشبت بين الفتاة المجني عليها وبين عمَّتها؛ بسبب اقتراض الأخيرة مبلغ 200 جنيه من الأولى، دون أن تردَّه إليه، مما خلق خلافاً بينهما، تطوَّر إلى مشاجرة.

حينها تدخَّل الأب لفض النزاع بين الطرفين، فقام بالاعتداء بالضرب على ابنته حتى فقدت الوعي، فنقلها إلى المستشفى، وهناك تبيَّن له أنها فارقت الحياة، لتتولى النيابة التحقيق في الواقعة.

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