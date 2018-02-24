أكد متحدث تعليم الرياض علي الغامدي أنه نظرًا لما ورد من هيئة الأرصاد حول الطقس ليوم الأحد، والآثار المترتبة عليه، وحرصًا على أبنائنا الطلاب والطالبات، فقد وجّه المدير العام للتعليم أ.حمد الوهيبي بتعليق الدراسة غدًا الأحد في مدارس الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.
"تعليم الرياض" تعلن تعليق الدراسة غدًا
أكد متحدث تعليم الرياض علي الغامدي أنه نظرًا لما ورد من هيئة الأرصاد حول الطقس ليوم الأحد، والآثار المترتبة عليه، وحرصًا على أبنائنا الطلاب والطالبات، فقد وجّه المدير العام للتعليم أ.حمد الوهيبي بتعليق الدراسة غدًا الأحد في مدارس الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.
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"تعليم الرياض" تعلن تعليق الدراسة غدًاعبدالله البرقاوي سبق 2018-02-24
24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
11:17 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:47 AM
"تعليم الرياض" تعلن تعليق الدراسة غدًا
أكد متحدث تعليم الرياض علي الغامدي أنه نظرًا لما ورد من هيئة الأرصاد حول الطقس ليوم الأحد، والآثار المترتبة عليه، وحرصًا على أبنائنا الطلاب والطالبات، فقد وجّه المدير العام للتعليم أ.حمد الوهيبي بتعليق الدراسة غدًا الأحد في مدارس الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.
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