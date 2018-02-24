"تعليم الرياض" تعلن تعليق الدراسة غدًا

أكد متحدث تعليم الرياض علي الغامدي أنه نظرًا لما ورد من هيئة الأرصاد حول الطقس ليوم الأحد، والآثار المترتبة عليه، وحرصًا على أبنائنا الطلاب والطالبات، فقد وجّه المدير العام للتعليم أ.حمد الوهيبي بتعليق الدراسة غدًا الأحد في مدارس الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.