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"الصحة": تسجيل 348 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 373 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث #وزارة_الصحة: 5 أمور إذا تمسكنا بها بعون الله سنكون في مأمن

"العبد العالي" أكد أن نسبة التعافي من فيروس #كورونا في المملكة تتجاوز 96%

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن "حِفظ الله سبحانه ثم تقيد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أية موجات جديدة".


وأوضح خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا أن نسبة التعافي من فيروس #كورونا في المملكة تتجاوز 96% مبيناً أن المملكة من دول العالم التي تسجل انخفاضًا متواصلاً بالإصابات، وكاشفاً عن انخفاض عدد الحالات الحرجة بنسبة 2%.

وتابع متحدث #وزارة_الصحة: 5 أمور إذا تمسكنا بها بعون الله سنكون في مأمن صحي:

1- لبس الكمامة.
2- ترك مسافة آمنة.
3- غسل اليدين باستمرار.
4- التقيد بالبروتوكولات المعتمدة.
5- إجراء الفحص عند مخالطة مصاب أو الشعور بأي أعراض.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث #وزارة_الصحة: 5 أمور إذا تمسكنا بها بعون الله سنكون في مأمن
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن "حِفظ الله سبحانه ثم تقيد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أية موجات جديدة".


وأوضح خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا أن نسبة التعافي من فيروس #كورونا في المملكة تتجاوز 96% مبيناً أن المملكة من دول العالم التي تسجل انخفاضًا متواصلاً بالإصابات، وكاشفاً عن انخفاض عدد الحالات الحرجة بنسبة 2%.

وتابع متحدث #وزارة_الصحة: 5 أمور إذا تمسكنا بها بعون الله سنكون في مأمن صحي:

1- لبس الكمامة.
2- ترك مسافة آمنة.
3- غسل اليدين باستمرار.
4- التقيد بالبروتوكولات المعتمدة.
5- إجراء الفحص عند مخالطة مصاب أو الشعور بأي أعراض.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
04:06 PM

متحدث #وزارة_الصحة: 5 أمور إذا تمسكنا بها بعون الله سنكون في مأمن

"العبد العالي" أكد أن نسبة التعافي من فيروس #كورونا في المملكة تتجاوز 96%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن "حِفظ الله سبحانه ثم تقيد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أية موجات جديدة".


وأوضح خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا أن نسبة التعافي من فيروس #كورونا في المملكة تتجاوز 96% مبيناً أن المملكة من دول العالم التي تسجل انخفاضًا متواصلاً بالإصابات، وكاشفاً عن انخفاض عدد الحالات الحرجة بنسبة 2%.

وتابع متحدث #وزارة_الصحة: 5 أمور إذا تمسكنا بها بعون الله سنكون في مأمن صحي:

1- لبس الكمامة.
2- ترك مسافة آمنة.
3- غسل اليدين باستمرار.
4- التقيد بالبروتوكولات المعتمدة.
5- إجراء الفحص عند مخالطة مصاب أو الشعور بأي أعراض.

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