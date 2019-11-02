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الأهلي يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الجندل في كأس الملك

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين، إثر فراغهم من مواجهة الاتحاد الدورية، وذلك استعدادًا لمواجهة "الجندل" ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

شرح مدرب الفريق السويسري جروس البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق خلال الأيام التي تسبق مواجهة "الجندل" من خلال الاجتماع الذي عقده باللاعبين في بداية الحصة التدريبية.

بعد ذلك قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية، قام اللاعبون بإجراء تدريبات تنافسية ركزت على سرعة الاستلام والتسليم وبناء اللعب الهجومي.

شهدت تدريبات الفريق الكروي مساء اليوم، حضور ومتابعة المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل ورئيس النادي أحمد الصائغ.

الأهلي الجندل كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الجندل في كأس الملك
سبق

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين، إثر فراغهم من مواجهة الاتحاد الدورية، وذلك استعدادًا لمواجهة "الجندل" ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

شرح مدرب الفريق السويسري جروس البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق خلال الأيام التي تسبق مواجهة "الجندل" من خلال الاجتماع الذي عقده باللاعبين في بداية الحصة التدريبية.

بعد ذلك قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية، قام اللاعبون بإجراء تدريبات تنافسية ركزت على سرعة الاستلام والتسليم وبناء اللعب الهجومي.

شهدت تدريبات الفريق الكروي مساء اليوم، حضور ومتابعة المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل ورئيس النادي أحمد الصائغ.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
11:37 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
02:17 AM

الأهلي يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الجندل في كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين، إثر فراغهم من مواجهة الاتحاد الدورية، وذلك استعدادًا لمواجهة "الجندل" ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

شرح مدرب الفريق السويسري جروس البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق خلال الأيام التي تسبق مواجهة "الجندل" من خلال الاجتماع الذي عقده باللاعبين في بداية الحصة التدريبية.

بعد ذلك قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية، قام اللاعبون بإجراء تدريبات تنافسية ركزت على سرعة الاستلام والتسليم وبناء اللعب الهجومي.

شهدت تدريبات الفريق الكروي مساء اليوم، حضور ومتابعة المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل ورئيس النادي أحمد الصائغ.

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