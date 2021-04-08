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أمطار بهذه المناطق.. "أجواء 36" بتوقيع "الحصيني": حرارة ترتفع إلا هنا

قال عن وصف الأجواء: حارة نهارًا معتدلة ليلًا على جميع مناطق المملكة

تَوَقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تُوالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي خلال الـ36 ساعة القادمة -إن شاء الله- من مساء اليوم الخميس وحتى مساء يوم غد الجمعة؛ لتصبح الأجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا على جميع مناطق المملكة، عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، معتدلة نهارًا باردة نسبيًّا ليلًا.

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تبدأ الحالة الممطرة مساء اليوم الخميس".

‏وتابع: "متوقع خلال الـ36 ساعة القادمة من مساء اليوم الخميس 26/ 8 إلى يوم غد الجمعة ‏27/ 8/ 1442هـ -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من: (الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وشرق مكة، وشمالي الرياض والشرقية).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار بهذه المناطق.. "أجواء 36" بتوقيع "الحصيني": حرارة ترتفع إلا هنا
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تُوالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي خلال الـ36 ساعة القادمة -إن شاء الله- من مساء اليوم الخميس وحتى مساء يوم غد الجمعة؛ لتصبح الأجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا على جميع مناطق المملكة، عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، معتدلة نهارًا باردة نسبيًّا ليلًا.

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تبدأ الحالة الممطرة مساء اليوم الخميس".

‏وتابع: "متوقع خلال الـ36 ساعة القادمة من مساء اليوم الخميس 26/ 8 إلى يوم غد الجمعة ‏27/ 8/ 1442هـ -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من: (الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وشرق مكة، وشمالي الرياض والشرقية).

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
08:38 AM

أمطار بهذه المناطق.. "أجواء 36" بتوقيع "الحصيني": حرارة ترتفع إلا هنا

قال عن وصف الأجواء: حارة نهارًا معتدلة ليلًا على جميع مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تُوالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي خلال الـ36 ساعة القادمة -إن شاء الله- من مساء اليوم الخميس وحتى مساء يوم غد الجمعة؛ لتصبح الأجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا على جميع مناطق المملكة، عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، معتدلة نهارًا باردة نسبيًّا ليلًا.

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تبدأ الحالة الممطرة مساء اليوم الخميس".

‏وتابع: "متوقع خلال الـ36 ساعة القادمة من مساء اليوم الخميس 26/ 8 إلى يوم غد الجمعة ‏27/ 8/ 1442هـ -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من: (الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وشرق مكة، وشمالي الرياض والشرقية).

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