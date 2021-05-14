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في 24 ساعة.. الكويت تسجل 763 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 290006 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 1681 بعد تسجيل سبعة وفيات، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 275745 حالة.

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في 24 ساعة.. الكويت تسجل 763 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات
سبق

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 290006 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 1681 بعد تسجيل سبعة وفيات، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 275745 حالة.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
04:09 PM

في 24 ساعة.. الكويت تسجل 763 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 290006 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 1681 بعد تسجيل سبعة وفيات، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 275745 حالة.

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