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5 مواجهات مثيرة الليلة.. أبرزها الأهلي والرائد و"ديربي الشرقية"

في ختام الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تُختتم اليوم الأحد منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ 5 مباريات.

ويلتقي في المباراة الأولى أبها مع الوحدة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ويدخل أبها اللقاء محتلاً المركز الـ 11 بـ 11 نقطة، فيما يدخل الوحدة اللقاء بـ 12 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية بالباحة يستضيف العين صاحب المركز الأخير بـ 7 نقاط نظيره التعاون الذي يحتل المركز الخامس بـ 14 نقطة.

ويستضيف الفتح نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء. ويحتل الفتح المركز الثالث عشر بـ 10 نقاط، بينما يحتل الفيصلي المركز السابع بـ 13 نقطة.

ويستضيف الرائد الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة. ويحتل الرائد المركز الـ 12 بـ 11 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بـ 19 نقطة.

وفي آخر مباريات الجولة يلعب القادسية صاحب المركز الثامن بـ 13 نقطة ضد الاتفاق صاحب المركز السادس بـ 14 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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5 مواجهات مثيرة الليلة.. أبرزها الأهلي والرائد و"ديربي الشرقية"
سبق

تُختتم اليوم الأحد منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ 5 مباريات.

ويلتقي في المباراة الأولى أبها مع الوحدة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ويدخل أبها اللقاء محتلاً المركز الـ 11 بـ 11 نقطة، فيما يدخل الوحدة اللقاء بـ 12 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية بالباحة يستضيف العين صاحب المركز الأخير بـ 7 نقاط نظيره التعاون الذي يحتل المركز الخامس بـ 14 نقطة.

ويستضيف الفتح نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء. ويحتل الفتح المركز الثالث عشر بـ 10 نقاط، بينما يحتل الفيصلي المركز السابع بـ 13 نقطة.

ويستضيف الرائد الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة. ويحتل الرائد المركز الـ 12 بـ 11 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بـ 19 نقطة.

وفي آخر مباريات الجولة يلعب القادسية صاحب المركز الثامن بـ 13 نقطة ضد الاتفاق صاحب المركز السادس بـ 14 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
12:19 AM

5 مواجهات مثيرة الليلة.. أبرزها الأهلي والرائد و"ديربي الشرقية"

في ختام الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُختتم اليوم الأحد منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ 5 مباريات.

ويلتقي في المباراة الأولى أبها مع الوحدة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ويدخل أبها اللقاء محتلاً المركز الـ 11 بـ 11 نقطة، فيما يدخل الوحدة اللقاء بـ 12 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية بالباحة يستضيف العين صاحب المركز الأخير بـ 7 نقاط نظيره التعاون الذي يحتل المركز الخامس بـ 14 نقطة.

ويستضيف الفتح نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء. ويحتل الفتح المركز الثالث عشر بـ 10 نقاط، بينما يحتل الفيصلي المركز السابع بـ 13 نقطة.

ويستضيف الرائد الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة. ويحتل الرائد المركز الـ 12 بـ 11 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بـ 19 نقطة.

وفي آخر مباريات الجولة يلعب القادسية صاحب المركز الثامن بـ 13 نقطة ضد الاتفاق صاحب المركز السادس بـ 14 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر.

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