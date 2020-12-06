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قرية بأكملها مهددة بانقطاع الكهرباء.. الخطر يكمن في هذه الأعمدة

الأهالي: أمطار غزيرة وسيول وناشدنا الشركة مرارًا لإصلاح الخلل

شكى أهالي قرية قراض السوحة بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، من وجود أعمدة كهرباء بالقرية آيلة للسقوط، قد تُسبب خطرًا على السكان، وانقطاعًا للتيار الكهربائي حال سقوطها.

وقال المواطنون: إن الأعمدة الآيلة للسقوط كانت ثلاثة أعمدة وقامت شركة الكهرباء بالاستغناء عن أحدها وربط أسلاكه بأسلاك الضغط العالي؛ ليتبقى عمودان آخران آيلان للسقوط بسبب تعرضهما للسيول الجارفة.

وأضافوا: "ناشدنا شركة الكهرباء عدة مرات بإصلاح الخلل؛ لكن دون جدوى"؛ مؤكدين أن المنطقة تشهد هذه الأيام أمطارًا غزيرة وسيولًا؛ مما قد يتسبب في سقوط الأعمدة وانقطاع التيار الكهربائي عن القرية بأكملها.

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قرية بأكملها مهددة بانقطاع الكهرباء.. الخطر يكمن في هذه الأعمدة
سبق

شكى أهالي قرية قراض السوحة بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، من وجود أعمدة كهرباء بالقرية آيلة للسقوط، قد تُسبب خطرًا على السكان، وانقطاعًا للتيار الكهربائي حال سقوطها.

وقال المواطنون: إن الأعمدة الآيلة للسقوط كانت ثلاثة أعمدة وقامت شركة الكهرباء بالاستغناء عن أحدها وربط أسلاكه بأسلاك الضغط العالي؛ ليتبقى عمودان آخران آيلان للسقوط بسبب تعرضهما للسيول الجارفة.

وأضافوا: "ناشدنا شركة الكهرباء عدة مرات بإصلاح الخلل؛ لكن دون جدوى"؛ مؤكدين أن المنطقة تشهد هذه الأيام أمطارًا غزيرة وسيولًا؛ مما قد يتسبب في سقوط الأعمدة وانقطاع التيار الكهربائي عن القرية بأكملها.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
12:39 PM

قرية بأكملها مهددة بانقطاع الكهرباء.. الخطر يكمن في هذه الأعمدة

الأهالي: أمطار غزيرة وسيول وناشدنا الشركة مرارًا لإصلاح الخلل

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عوض الفهمي - أضم
0
1,833

شكى أهالي قرية قراض السوحة بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، من وجود أعمدة كهرباء بالقرية آيلة للسقوط، قد تُسبب خطرًا على السكان، وانقطاعًا للتيار الكهربائي حال سقوطها.

وقال المواطنون: إن الأعمدة الآيلة للسقوط كانت ثلاثة أعمدة وقامت شركة الكهرباء بالاستغناء عن أحدها وربط أسلاكه بأسلاك الضغط العالي؛ ليتبقى عمودان آخران آيلان للسقوط بسبب تعرضهما للسيول الجارفة.

وأضافوا: "ناشدنا شركة الكهرباء عدة مرات بإصلاح الخلل؛ لكن دون جدوى"؛ مؤكدين أن المنطقة تشهد هذه الأيام أمطارًا غزيرة وسيولًا؛ مما قد يتسبب في سقوط الأعمدة وانقطاع التيار الكهربائي عن القرية بأكملها.

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