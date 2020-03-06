البعوض يشوّه أجساد أطفال "طويق الرياض".. والأمانة تردّ: نكافح

الأهالي اضطروا إلى استخدام المبيدات المتعارف عليها.. دون جدوى

طالب سكان حي طويق، غرب العاصمة الرياض، الأمانة، بالتدخل العاجل لإنقاذ أطفالهم من البعوض المنتشر بشكل كبير في الحي، موضحين أن لسعاته الموجعة شوهت أجسادهم بجانب تهديدهم بالأمراض.

وذكر عدد من سكان الحي أن سبب انتشار البعوض هو قرب الحي من الأودية إضافة إلى وجود بعض المستنقعات داخل الحي والأحياء المجاورة نتيجة لتدفق مياه الصرف الصحي للسطح في بعض الشوارع.

وأشارو إلى أنهم أصبحوا مضطرين للاعتماد على جهودهم الشخصية في سبيل القضاء على البعوض داخل منازلهم، حيث يلجأون إلى الرش بالمبيدات المتعارف عليها، إلا أن هذا الحلّ غير مجدٍ بسبب أن المصدر في الخارج والمناطق المجاورة للمساكن.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم أمانة الرياض علي الرويلي لـ"سبق": فرق الرش والمكافحة تعمل وفق خطة خلال السنة ويتم تحديثها بناءً على عمليات الرصد والاستكشاف وكذلك مؤشرات البلاغات.

وأضاف: بخصوص حي طويق، فإن الرش فيه يحدث باستمرار ونعمل خلال هذه الأيام على تكثيف عمليات الرش في عدد من المناطق، ومن ضمنها طويق والمناطق القريبة من مصادر التكاثر في الأودية والمستنقعات، وخلال هذه الفترة من السنة يرتفع معدل التكاثر.