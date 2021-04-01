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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 9895.56 نقطة

بتداولات بلغت 10.7 مليارات ريال لأكثر من 325 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 12.26 نقطة ليقفل عند مستوى 9895.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 325 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة، والجوف، والدرع العربي، وأسمنت الشرقية، والأهلي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات عسير، وأسيج، والأهلي للتكافل، وذيب، وأسمنت نجران فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.33% و9.92%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، دار الأركان، وكيمانول، والجوف، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الجوف، والراجحي، والأهلي، والإنماء، أسواق المزرعة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 80.85 نقطة ليقفل عند مستوى 24372.76 نقطة، وبتداولات بلغت 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 115 ألف سهم تقاسمتها 314 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 9895.56 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 12.26 نقطة ليقفل عند مستوى 9895.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 325 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة، والجوف، والدرع العربي، وأسمنت الشرقية، والأهلي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات عسير، وأسيج، والأهلي للتكافل، وذيب، وأسمنت نجران فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.33% و9.92%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، دار الأركان، وكيمانول، والجوف، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الجوف، والراجحي، والأهلي، والإنماء، أسواق المزرعة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 80.85 نقطة ليقفل عند مستوى 24372.76 نقطة، وبتداولات بلغت 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 115 ألف سهم تقاسمتها 314 صفقة.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
04:14 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 9895.56 نقطة

بتداولات بلغت 10.7 مليارات ريال لأكثر من 325 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 12.26 نقطة ليقفل عند مستوى 9895.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 325 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة، والجوف، والدرع العربي، وأسمنت الشرقية، والأهلي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات عسير، وأسيج، والأهلي للتكافل، وذيب، وأسمنت نجران فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.33% و9.92%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، دار الأركان، وكيمانول، والجوف، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الجوف، والراجحي، والأهلي، والإنماء، أسواق المزرعة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 80.85 نقطة ليقفل عند مستوى 24372.76 نقطة، وبتداولات بلغت 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 115 ألف سهم تقاسمتها 314 صفقة.

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