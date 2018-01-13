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اكتمال الاستعدادات لانطلاقة مسابقة "الهجيج" في "كناسية" الرياض

تقام الخميس لأول مرة بمشاركة 15 ناقة بدون رحول

تنطلق، الخميس المقبل، مسابقة الهجيج، والتي تقام لأول مرة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك خارج موقع المهرجان، وتحديداً في خبة الكناسية 170 كلم شمال شرقي الرياض، بمشاركة كل الألوان بمعدل 15 ناقة بدون رحول.

وتخضع الإبل المشاركة للفحص الطبي؛ للتأكد من عدم تعرضها لصعق كهربائي أثناء سير المسابقة، فيما سيتم إدخال الإبل يوم الأربعاء وفق شروط المسابقة التي تمنع وجود ملاك الإبل قبل الانطلاق بيوم واحد؛ لمنع العبث بالإبل أو منحها أي منشطات محظورة؛ لضمان أحقية المتوجين بالمراكز الأولى.

كما تم إعداد ميدان خاص يبلغ طوله نحو 20 كلم، وصُمم بعد دراسة متعمقة مع المختصين ليتناسب مع نوعية المسابقة، حيث جُهزت له الحواجز الترابية (العقم) من الجهتين؛ وذلك للمحافظة على الإبل المشاركة، ومنع دخول السيارات إلى ميدان المسابقة، مع ترقيم الإبل برقم موحد لكل مالك، وجارٍ العمل على تجهيز الشبوك من قِبل المُلاك في نقطة الانطلاق، وسيتولى المهرجان تجهيز الشبوك في نقطة النهاية لاختيار الـ15 الأوائل، وتُمنح الجوائز للعشر الأوائل.

وسيم منع استخدام الجنايب والقلائد أو أي غطاء على الإبل، إضافة إلى عدم وضع رول ساتر على الشبك قبل الانطلاق، والسماح بوجود راعٍ واحد فقط مع الإبل المشاركة.

إلى ذلك، تم تجهيز خيمة وبيت شعر للمُلاك ومراقبيهم مع إعداد ضيافة في الصباح، كما سيكون هناك حفل تراثي مصاحب، بوجود جميع لجان المهرجان من تنظيمية وإعلامية وأمنية.

مسابقة الهجيج مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اكتمال الاستعدادات لانطلاقة مسابقة "الهجيج" في "كناسية" الرياض
سبق

تنطلق، الخميس المقبل، مسابقة الهجيج، والتي تقام لأول مرة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك خارج موقع المهرجان، وتحديداً في خبة الكناسية 170 كلم شمال شرقي الرياض، بمشاركة كل الألوان بمعدل 15 ناقة بدون رحول.

وتخضع الإبل المشاركة للفحص الطبي؛ للتأكد من عدم تعرضها لصعق كهربائي أثناء سير المسابقة، فيما سيتم إدخال الإبل يوم الأربعاء وفق شروط المسابقة التي تمنع وجود ملاك الإبل قبل الانطلاق بيوم واحد؛ لمنع العبث بالإبل أو منحها أي منشطات محظورة؛ لضمان أحقية المتوجين بالمراكز الأولى.

كما تم إعداد ميدان خاص يبلغ طوله نحو 20 كلم، وصُمم بعد دراسة متعمقة مع المختصين ليتناسب مع نوعية المسابقة، حيث جُهزت له الحواجز الترابية (العقم) من الجهتين؛ وذلك للمحافظة على الإبل المشاركة، ومنع دخول السيارات إلى ميدان المسابقة، مع ترقيم الإبل برقم موحد لكل مالك، وجارٍ العمل على تجهيز الشبوك من قِبل المُلاك في نقطة الانطلاق، وسيتولى المهرجان تجهيز الشبوك في نقطة النهاية لاختيار الـ15 الأوائل، وتُمنح الجوائز للعشر الأوائل.

وسيم منع استخدام الجنايب والقلائد أو أي غطاء على الإبل، إضافة إلى عدم وضع رول ساتر على الشبك قبل الانطلاق، والسماح بوجود راعٍ واحد فقط مع الإبل المشاركة.

إلى ذلك، تم تجهيز خيمة وبيت شعر للمُلاك ومراقبيهم مع إعداد ضيافة في الصباح، كما سيكون هناك حفل تراثي مصاحب، بوجود جميع لجان المهرجان من تنظيمية وإعلامية وأمنية.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
05:50 PM

اكتمال الاستعدادات لانطلاقة مسابقة "الهجيج" في "كناسية" الرياض

تقام الخميس لأول مرة بمشاركة 15 ناقة بدون رحول

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نافل السبيعي - رماح
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تنطلق، الخميس المقبل، مسابقة الهجيج، والتي تقام لأول مرة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك خارج موقع المهرجان، وتحديداً في خبة الكناسية 170 كلم شمال شرقي الرياض، بمشاركة كل الألوان بمعدل 15 ناقة بدون رحول.

وتخضع الإبل المشاركة للفحص الطبي؛ للتأكد من عدم تعرضها لصعق كهربائي أثناء سير المسابقة، فيما سيتم إدخال الإبل يوم الأربعاء وفق شروط المسابقة التي تمنع وجود ملاك الإبل قبل الانطلاق بيوم واحد؛ لمنع العبث بالإبل أو منحها أي منشطات محظورة؛ لضمان أحقية المتوجين بالمراكز الأولى.

كما تم إعداد ميدان خاص يبلغ طوله نحو 20 كلم، وصُمم بعد دراسة متعمقة مع المختصين ليتناسب مع نوعية المسابقة، حيث جُهزت له الحواجز الترابية (العقم) من الجهتين؛ وذلك للمحافظة على الإبل المشاركة، ومنع دخول السيارات إلى ميدان المسابقة، مع ترقيم الإبل برقم موحد لكل مالك، وجارٍ العمل على تجهيز الشبوك من قِبل المُلاك في نقطة الانطلاق، وسيتولى المهرجان تجهيز الشبوك في نقطة النهاية لاختيار الـ15 الأوائل، وتُمنح الجوائز للعشر الأوائل.

وسيم منع استخدام الجنايب والقلائد أو أي غطاء على الإبل، إضافة إلى عدم وضع رول ساتر على الشبك قبل الانطلاق، والسماح بوجود راعٍ واحد فقط مع الإبل المشاركة.

إلى ذلك، تم تجهيز خيمة وبيت شعر للمُلاك ومراقبيهم مع إعداد ضيافة في الصباح، كما سيكون هناك حفل تراثي مصاحب، بوجود جميع لجان المهرجان من تنظيمية وإعلامية وأمنية.

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