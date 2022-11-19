الرياض .. الإعلان عن بدء مشروع ترخيص وتأهيل ممارسي أعمال الملكية الفكرية

خلال ورشة عمل استعرضت ملامح التنظيم وأبرز التحديات والفرص المتاحة

نظمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الرياض، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان "تنظيم وتأهيل ممارسي أعمال الملكية الفكرية"، استهدفت عددًا من المختصين من مكاتب المحاماة في المملكة، بهدف استعراض ملامح مشروع التنظيم والاطلاع على أبرز التحديات والفرص التي تواجه ممارسي الأعمال في هذا المجال.

وفي التفاصيل، استعرضت الورشة تجارب عالمية لعمل الشركات المهنية في مجال تقديم خدمات الملكية الفكرية، إضافة إلى استعراض مجموعة من التجارب الوطنية من مكاتب المحاماة المتخصصة، فيما تخللها جلسة نقاش بعنوان "تحديات واحتياجات القطاع".

وفي هذا الصدد، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس، أن مكاتب المحاماة المتخصصة بالملكية الفكرية شركاء أساسيون لتحقيق الهيئة أهدافها، لافتًا إلى عكوف الهيئة على مبادرة ترخيص وتأهيل ممارسي الملكية الفكرية، بوصفها أحد المبادرات المعتمدة لتحقيق الهيئة أهدافها الإستراتيجية، لنكون مثالاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.