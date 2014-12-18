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من الثلاثاء للخميس.. درجات حرارة دون الصفر بمناطق عدة

المركز الوطني للأرصاد: الكشف عن التفاصيل غدًا

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة الصغرى ستصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشماليةـ، حائل، وذلك من الثلاثاء إلى الخميس، مشيرًا إلى الكشف عن التفاصيل غدًا.

وقال المركز: الصقيع هو الطبقة الرقيقة من الثلج التي تتكون على الأسطح وتحدث بسبب انخفاض درجة الحرارة تحت الصفر المئوية المؤدية لتجمد الرطوبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من الثلاثاء للخميس.. درجات حرارة دون الصفر بمناطق عدة
سبق

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة الصغرى ستصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشماليةـ، حائل، وذلك من الثلاثاء إلى الخميس، مشيرًا إلى الكشف عن التفاصيل غدًا.

وقال المركز: الصقيع هو الطبقة الرقيقة من الثلج التي تتكون على الأسطح وتحدث بسبب انخفاض درجة الحرارة تحت الصفر المئوية المؤدية لتجمد الرطوبة.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
02:40 PM

من الثلاثاء للخميس.. درجات حرارة دون الصفر بمناطق عدة

المركز الوطني للأرصاد: الكشف عن التفاصيل غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة الصغرى ستصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشماليةـ، حائل، وذلك من الثلاثاء إلى الخميس، مشيرًا إلى الكشف عن التفاصيل غدًا.

وقال المركز: الصقيع هو الطبقة الرقيقة من الثلج التي تتكون على الأسطح وتحدث بسبب انخفاض درجة الحرارة تحت الصفر المئوية المؤدية لتجمد الرطوبة.

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142 مليون ..

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