النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة: تحصين 70% من السكان بجرعتَي كورونا خلال 55 يوماً

عدد الجرعات المعطاة حتى الآن تجاوز 34 مليوناً عبر 587 مركزاً

كشفت وزارة الصحة أن عدد جرعات كورونا المعطاة يومياً بلغ 264 ألف جرعة يومياً، وبهذه النسبة ستتمكّن المملكة من تحصين 70 بالمائة من السكان خلال 55 يوماً.

وكانت الوزارة قد أكّدت أنه -بفضل الله- أكثر من (34,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الصحة: تحصين 70% من السكان بجرعتَي كورونا خلال 55 يوماً
سبق

كشفت وزارة الصحة أن عدد جرعات كورونا المعطاة يومياً بلغ 264 ألف جرعة يومياً، وبهذه النسبة ستتمكّن المملكة من تحصين 70 بالمائة من السكان خلال 55 يوماً.

وكانت الوزارة قد أكّدت أنه -بفضل الله- أكثر من (34,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
11:01 AM

الصحة: تحصين 70% من السكان بجرعتَي كورونا خلال 55 يوماً

عدد الجرعات المعطاة حتى الآن تجاوز 34 مليوناً عبر 587 مركزاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,186

كشفت وزارة الصحة أن عدد جرعات كورونا المعطاة يومياً بلغ 264 ألف جرعة يومياً، وبهذه النسبة ستتمكّن المملكة من تحصين 70 بالمائة من السكان خلال 55 يوماً.

وكانت الوزارة قد أكّدت أنه -بفضل الله- أكثر من (34,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,990
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,430
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,691
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,526

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقیقة حجر شطرنج

الحقیقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة