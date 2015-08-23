الصحة: تحصين 70% من السكان بجرعتَي كورونا خلال 55 يوماً

عدد الجرعات المعطاة حتى الآن تجاوز 34 مليوناً عبر 587 مركزاً

كشفت وزارة الصحة أن عدد جرعات كورونا المعطاة يومياً بلغ 264 ألف جرعة يومياً، وبهذه النسبة ستتمكّن المملكة من تحصين 70 بالمائة من السكان خلال 55 يوماً.

وكانت الوزارة قد أكّدت أنه -بفضل الله- أكثر من (34,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.