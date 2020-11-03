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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا

أكّدت تضامنها معها في اتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.

وأكّدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بأشكالها كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا حكومة وشعباً، وصادق الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.

وأكّدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بأشكالها كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا حكومة وشعباً، وصادق الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
09:53 AM

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا

أكّدت تضامنها معها في اتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.

وأكّدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بأشكالها كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا حكومة وشعباً، وصادق الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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