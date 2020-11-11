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اتفاقية تعاون بين اتحاد التايكوندو وجامعة جدة

تهدف لتعزيز وصناعة بيئة رياضية مهنية تعليمية

وُقعت اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للتايكوندو ممثلةً بأمين عام الاتحاد سامي الطلب وجامعة جدة ممثلةً بوكيل كلية علوم الرياضة الدكتور مازن عبدالرحمن الغامدي، بحضور أعضاء الاتحاد ومنسوبي الجامعة.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز وصناعة بيئة رياضية مهنية تعليمية، من خلال مزج التعليم الجامعي في التخصصات التي توفرها الجامعة بالخبرة العملية التي تمتلكها الاتحاد والأندية الرياضية، من أجل تأهيل جيل متخصص من الكوادر الوطنية في الميدان الرياضي يمتلك الكفاءة والمعرفة النظرية والخبرة العملية، بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020، ويحقق أهداف رؤية 2030.

ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية، إلى الاستفادة من خريجي الجامعة في التخصصات الرياضية، واحتضانهم وتدريبهم، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، مقابل استفادة منسوبي الاتحاد من البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية في الجامعة في التخصصات الرياضية والإدارية الرياضية، لرفع المستوى الأكاديمي والمهني للعاملين في المجال الرياضي.

من جهة أخرى، قدم رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العمري شكره لرئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان وعميد كلية علوم الرياضة الدكتور أكرم أحمد العقبي وجميع القيادات على اهتمامهم بدعم الكوادر الرياضية وتحفيزها.

وأشار إلى أن توقيع اتفاقية العمل المشترك بين الجانبين ستُسهم بالنهوض الرياضي والعلمي للاعبين والعاملين بالاتحادات، لافتًا إلى أن الجامعة وبحكم تخصصها في مجال التعليم والتدريب والتطوير للبرامج الرياضية سوف تقدم كل السبل المتاحة للاستفادة من البرامج والفعاليات وإعداد البحوث والدراسات العلمية في مجالات علوم الرياضة.

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اتفاقية تعاون بين اتحاد التايكوندو وجامعة جدة
سبق

وُقعت اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للتايكوندو ممثلةً بأمين عام الاتحاد سامي الطلب وجامعة جدة ممثلةً بوكيل كلية علوم الرياضة الدكتور مازن عبدالرحمن الغامدي، بحضور أعضاء الاتحاد ومنسوبي الجامعة.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز وصناعة بيئة رياضية مهنية تعليمية، من خلال مزج التعليم الجامعي في التخصصات التي توفرها الجامعة بالخبرة العملية التي تمتلكها الاتحاد والأندية الرياضية، من أجل تأهيل جيل متخصص من الكوادر الوطنية في الميدان الرياضي يمتلك الكفاءة والمعرفة النظرية والخبرة العملية، بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020، ويحقق أهداف رؤية 2030.

ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية، إلى الاستفادة من خريجي الجامعة في التخصصات الرياضية، واحتضانهم وتدريبهم، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، مقابل استفادة منسوبي الاتحاد من البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية في الجامعة في التخصصات الرياضية والإدارية الرياضية، لرفع المستوى الأكاديمي والمهني للعاملين في المجال الرياضي.

من جهة أخرى، قدم رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العمري شكره لرئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان وعميد كلية علوم الرياضة الدكتور أكرم أحمد العقبي وجميع القيادات على اهتمامهم بدعم الكوادر الرياضية وتحفيزها.

وأشار إلى أن توقيع اتفاقية العمل المشترك بين الجانبين ستُسهم بالنهوض الرياضي والعلمي للاعبين والعاملين بالاتحادات، لافتًا إلى أن الجامعة وبحكم تخصصها في مجال التعليم والتدريب والتطوير للبرامج الرياضية سوف تقدم كل السبل المتاحة للاستفادة من البرامج والفعاليات وإعداد البحوث والدراسات العلمية في مجالات علوم الرياضة.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
11:32 PM

اتفاقية تعاون بين اتحاد التايكوندو وجامعة جدة

تهدف لتعزيز وصناعة بيئة رياضية مهنية تعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وُقعت اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للتايكوندو ممثلةً بأمين عام الاتحاد سامي الطلب وجامعة جدة ممثلةً بوكيل كلية علوم الرياضة الدكتور مازن عبدالرحمن الغامدي، بحضور أعضاء الاتحاد ومنسوبي الجامعة.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز وصناعة بيئة رياضية مهنية تعليمية، من خلال مزج التعليم الجامعي في التخصصات التي توفرها الجامعة بالخبرة العملية التي تمتلكها الاتحاد والأندية الرياضية، من أجل تأهيل جيل متخصص من الكوادر الوطنية في الميدان الرياضي يمتلك الكفاءة والمعرفة النظرية والخبرة العملية، بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020، ويحقق أهداف رؤية 2030.

ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية، إلى الاستفادة من خريجي الجامعة في التخصصات الرياضية، واحتضانهم وتدريبهم، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، مقابل استفادة منسوبي الاتحاد من البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية في الجامعة في التخصصات الرياضية والإدارية الرياضية، لرفع المستوى الأكاديمي والمهني للعاملين في المجال الرياضي.

من جهة أخرى، قدم رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العمري شكره لرئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان وعميد كلية علوم الرياضة الدكتور أكرم أحمد العقبي وجميع القيادات على اهتمامهم بدعم الكوادر الرياضية وتحفيزها.

وأشار إلى أن توقيع اتفاقية العمل المشترك بين الجانبين ستُسهم بالنهوض الرياضي والعلمي للاعبين والعاملين بالاتحادات، لافتًا إلى أن الجامعة وبحكم تخصصها في مجال التعليم والتدريب والتطوير للبرامج الرياضية سوف تقدم كل السبل المتاحة للاستفادة من البرامج والفعاليات وإعداد البحوث والدراسات العلمية في مجالات علوم الرياضة.

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