قبيل زيارة ولي العهد.. ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية

في السعودية ارتفع المؤشر الرئيسي 0.3% وأبوظبي 0.1%

ارتفعت بورصات الإمارات والسعودية، اليوم الأربعاء، بدعم أسهم البنوك والعقارات، قبيل زيارة رسمية يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات.

ويبدأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تتناول العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية.

وتعدّ الزيارة هي الثانية خلال نحو عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر من العام الماضي.

وفي السعودية، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.3%، وزاد سهم مصرف الراجحي 1.3%، وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8%.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.2%، وربح سهم بنك دبي الإسلامي 1.7%، وقفز سهم داماك العقارية 3.6%.

وأمس، دعا بنك دبي الإسلامي لعقد اجتماع للمساهمين في 17 ديسمبر المقبل؛ لإقرار الاستحواذ على "نور بنك" غير المدرج.

وارتفع سهم مصرف عجمان 2.7%. وأمس أعلن البنك أنه رتب تمويلاً مشتركاً بقيمة 575 مليون درهم (156.56 مليون دولار) لحكومة باكستان.

وفي أبوظبي، ارتفع مؤشر البورصة 0.1% وارتفع بنك أبوظبي الأول بنفس النسبة.