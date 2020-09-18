تونس تسجل 470 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 8750 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 133.
سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 8750 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 133.فيروس كورونا الجديد
سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 8750 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 133.
سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 8750 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 133.