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تونس تسجل 470 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 8750 إصابة والوفيات 133

سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 8750 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 133.

فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجل 470 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 8750 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 133.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
01:15 AM

تونس تسجل 470 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 8750 إصابة والوفيات 133

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 8750 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 133.

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