خواتم والغرامات قائمة.. إغلاق 16 محلاً ومطعماً بجدة ومخالفة 11 حظيرة

في حملة مشتركة تنفذها وكالة البلديات الفرعية وتستمر حتى منتصف محرم

نفذت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة، حملة مشتركة على عدد من المنشآت الغذائية شملت المطاعم والمطابخ خلال الفترة الأولى والتي انطلقت في 17/ 12/ 1440هـ وتستمر إلى منتصف شهر محرم من العام القادم، وأسفرت الحملة عن مخالفة (62) محلاً وإغلاق (12) محلاً و(4) مطاعم وإشعار (9) ضمن (69) جولة رقابية، كما تم مخالفة (11) من الحظائر المخالفة، وذلك ضمن جهود ‫‏أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقُدم لسكان وزوار المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة أطلقت حملة شاملة على المطاعم والمطابخ والملاحم، وذلك بالتنسيق مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة رقابة الأسواق وفرق من بلديات "المطار" و"الصفا" و"بريمان" الفرعية، مضيفاً أنه تم خلال الحملة رصد جملة من المخالفات المتنوعة منها ما يتعلق بالمباني والتجهيزات، حيث تفتقر الأسقف للصيانة، بالإضافة لتدني مستوى النظافة بعدم تغطية النفايات وغرف الصرف الصحي.

وأوضح: "العمالة لا يوجد لها سكن مناسب وتفتقر إلى أدنى الدرجات الصحية وتمارس سلوكيات خاطئة أثناء تقطيع اللحوم من لبس للخواتم والساعات اليدوية، علاوة على استخدام أدوات طبخ غير صالحة".

وأشار "الزهراني" إلى أنه تم سحب (82) عينة غذائية وتسليمها للمختبر، فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية في حق المنشآت المخالفة، والجهود مستمرة باذن الله.