النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خواتم والغرامات قائمة.. إغلاق 16 محلاً ومطعماً بجدة ومخالفة 11 حظيرة

في حملة مشتركة تنفذها وكالة البلديات الفرعية وتستمر حتى منتصف محرم

نفذت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة، حملة مشتركة على عدد من المنشآت الغذائية شملت المطاعم والمطابخ خلال الفترة الأولى والتي انطلقت في 17/ 12/ 1440هـ وتستمر إلى منتصف شهر محرم من العام القادم، وأسفرت الحملة عن مخالفة (62) محلاً وإغلاق (12) محلاً و(4) مطاعم وإشعار (9) ضمن (69) جولة رقابية، كما تم مخالفة (11) من الحظائر المخالفة، وذلك ضمن جهود ‫‏أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقُدم لسكان وزوار المحافظة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة أطلقت حملة شاملة على المطاعم والمطابخ والملاحم، وذلك بالتنسيق مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة رقابة الأسواق وفرق من بلديات "المطار" و"الصفا" و"بريمان" الفرعية، مضيفاً أنه تم خلال الحملة رصد جملة من المخالفات المتنوعة منها ما يتعلق بالمباني والتجهيزات، حيث تفتقر الأسقف للصيانة، بالإضافة لتدني مستوى النظافة بعدم تغطية النفايات وغرف الصرف الصحي.
وأوضح: "العمالة لا يوجد لها سكن مناسب وتفتقر إلى أدنى الدرجات الصحية وتمارس سلوكيات خاطئة أثناء تقطيع اللحوم من لبس للخواتم والساعات اليدوية، علاوة على استخدام أدوات طبخ غير صالحة".
وأشار "الزهراني" إلى أنه تم سحب (82) عينة غذائية وتسليمها للمختبر، فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية في حق المنشآت المخالفة، والجهود مستمرة باذن الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خواتم والغرامات قائمة.. إغلاق 16 محلاً ومطعماً بجدة ومخالفة 11 حظيرة
سبق

نفذت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة، حملة مشتركة على عدد من المنشآت الغذائية شملت المطاعم والمطابخ خلال الفترة الأولى والتي انطلقت في 17/ 12/ 1440هـ وتستمر إلى منتصف شهر محرم من العام القادم، وأسفرت الحملة عن مخالفة (62) محلاً وإغلاق (12) محلاً و(4) مطاعم وإشعار (9) ضمن (69) جولة رقابية، كما تم مخالفة (11) من الحظائر المخالفة، وذلك ضمن جهود ‫‏أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقُدم لسكان وزوار المحافظة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة أطلقت حملة شاملة على المطاعم والمطابخ والملاحم، وذلك بالتنسيق مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة رقابة الأسواق وفرق من بلديات "المطار" و"الصفا" و"بريمان" الفرعية، مضيفاً أنه تم خلال الحملة رصد جملة من المخالفات المتنوعة منها ما يتعلق بالمباني والتجهيزات، حيث تفتقر الأسقف للصيانة، بالإضافة لتدني مستوى النظافة بعدم تغطية النفايات وغرف الصرف الصحي.
وأوضح: "العمالة لا يوجد لها سكن مناسب وتفتقر إلى أدنى الدرجات الصحية وتمارس سلوكيات خاطئة أثناء تقطيع اللحوم من لبس للخواتم والساعات اليدوية، علاوة على استخدام أدوات طبخ غير صالحة".
وأشار "الزهراني" إلى أنه تم سحب (82) عينة غذائية وتسليمها للمختبر، فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية في حق المنشآت المخالفة، والجهود مستمرة باذن الله.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
12:11 PM

خواتم والغرامات قائمة.. إغلاق 16 محلاً ومطعماً بجدة ومخالفة 11 حظيرة

في حملة مشتركة تنفذها وكالة البلديات الفرعية وتستمر حتى منتصف محرم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
2,254

نفذت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة، حملة مشتركة على عدد من المنشآت الغذائية شملت المطاعم والمطابخ خلال الفترة الأولى والتي انطلقت في 17/ 12/ 1440هـ وتستمر إلى منتصف شهر محرم من العام القادم، وأسفرت الحملة عن مخالفة (62) محلاً وإغلاق (12) محلاً و(4) مطاعم وإشعار (9) ضمن (69) جولة رقابية، كما تم مخالفة (11) من الحظائر المخالفة، وذلك ضمن جهود ‫‏أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقُدم لسكان وزوار المحافظة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة أطلقت حملة شاملة على المطاعم والمطابخ والملاحم، وذلك بالتنسيق مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة رقابة الأسواق وفرق من بلديات "المطار" و"الصفا" و"بريمان" الفرعية، مضيفاً أنه تم خلال الحملة رصد جملة من المخالفات المتنوعة منها ما يتعلق بالمباني والتجهيزات، حيث تفتقر الأسقف للصيانة، بالإضافة لتدني مستوى النظافة بعدم تغطية النفايات وغرف الصرف الصحي.
وأوضح: "العمالة لا يوجد لها سكن مناسب وتفتقر إلى أدنى الدرجات الصحية وتمارس سلوكيات خاطئة أثناء تقطيع اللحوم من لبس للخواتم والساعات اليدوية، علاوة على استخدام أدوات طبخ غير صالحة".
وأشار "الزهراني" إلى أنه تم سحب (82) عينة غذائية وتسليمها للمختبر، فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية في حق المنشآت المخالفة، والجهود مستمرة باذن الله.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,255
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,022
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,980
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,180

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة