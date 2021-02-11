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تقارير "الدفاع" و"الترفيه" أبرزها.. تفاصيل أعمال جلسة الشورى القادمة

المجلس يصوّت الأسبوع المقبل على عدة توصيات صادرة عن لجانه

يعقد مجلس الشورى، يوم الاثنين القادم "عبر الاتصال المرئي"، جلسته العادية "19" من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، حيث يستمع المجلس خلالها إلى تقرير يتضمن وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440/ 1441هـ.

كما يستمع المجلس إلى تقرير يتضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/ 1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، ثم يصوت بعد ذلك على قراره بشأن ما رأته اللجنة من توصيات في تقريرها بشأنه.

ويصوت المجلس خلال جلسته القادمة على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية منذ تأسيسها وحتى نهاية السنة المالية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وقد أدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته، مناقشة تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير آخر تقدمت به اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنّب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقارير "الدفاع" و"الترفيه" أبرزها.. تفاصيل أعمال جلسة الشورى القادمة
سبق

يعقد مجلس الشورى، يوم الاثنين القادم "عبر الاتصال المرئي"، جلسته العادية "19" من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، حيث يستمع المجلس خلالها إلى تقرير يتضمن وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440/ 1441هـ.

كما يستمع المجلس إلى تقرير يتضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/ 1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، ثم يصوت بعد ذلك على قراره بشأن ما رأته اللجنة من توصيات في تقريرها بشأنه.

ويصوت المجلس خلال جلسته القادمة على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية منذ تأسيسها وحتى نهاية السنة المالية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وقد أدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته، مناقشة تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير آخر تقدمت به اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنّب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
04:05 PM

تقارير "الدفاع" و"الترفيه" أبرزها.. تفاصيل أعمال جلسة الشورى القادمة

المجلس يصوّت الأسبوع المقبل على عدة توصيات صادرة عن لجانه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعقد مجلس الشورى، يوم الاثنين القادم "عبر الاتصال المرئي"، جلسته العادية "19" من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، حيث يستمع المجلس خلالها إلى تقرير يتضمن وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440/ 1441هـ.

كما يستمع المجلس إلى تقرير يتضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/ 1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، ثم يصوت بعد ذلك على قراره بشأن ما رأته اللجنة من توصيات في تقريرها بشأنه.

ويصوت المجلس خلال جلسته القادمة على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية منذ تأسيسها وحتى نهاية السنة المالية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وقد أدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته، مناقشة تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير آخر تقدمت به اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنّب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.

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