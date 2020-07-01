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محلياً ودولياً.. تدريب 1245 عضو هيئة تدريس بجامعة جازان هذا العام

ما بين مهارات القيادة الاستراتيجية الأكاديمية وقياس مخرجات التعلم

نفّذت جامعة جازان ممثلةً في عمادة التطوير الأكاديمي خلال العام الجاري عدداً من البرامج التدريبية الموجهة لأعضاء هيئة التدريس، محلياً ودولياً، بعد دراسة الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح عميد التطوير الأكاديمي للتطوير الدكتور علي بن محمد هندي أن تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يعدّ ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية، موضحاً أن 1245 عضو هيئة تدريس استفادوا من البرامج التدريبية خلال العام الجاري، بتدريب 1186 عضو هيئة تدريس محلياً، و59 دولياً.

وأكد الدكتور علي هندي أن تطوير عضو هيئة التدريس يعد عاملاً مهماً في تحديث وتطوير الأداء الأكاديمي للجامعة من خلال تدريبهم على ما استجدّ من استراتيجيات تدريسية جديدة تعنى بأساليب التقويم وإدارة العملية التعليمية، إلى جانب تزويدهم بالمهارات التطويرية التي يحتاجها في العملية التدريسية.

وأشار "هندي" إلى البرامج التدريبية تنوعت ما بين التدريب على مهارات القيادة الاستراتيجية، والمهارات الأكاديمية، وقياس مخرجات التعلم وجودة البرامج الأكاديمية، والتحليل والتخطيط الاستراتيجي للأعمال ومهارات البلاك بورد.

وأكد الدكتور علي هندي حرص إدارة الجامعة على تدريب منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس بشكل دائم، منوهاً باهتمام رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ودعمه لأعضاء هيئة التدريس للرقي بمخرجات الجامعة التي حققت ولا تزال تميزاً في سوق العمل والتوظيف.

جامعة جازان عمادة التطوير الأكاديمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محلياً ودولياً.. تدريب 1245 عضو هيئة تدريس بجامعة جازان هذا العام
سبق

نفّذت جامعة جازان ممثلةً في عمادة التطوير الأكاديمي خلال العام الجاري عدداً من البرامج التدريبية الموجهة لأعضاء هيئة التدريس، محلياً ودولياً، بعد دراسة الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح عميد التطوير الأكاديمي للتطوير الدكتور علي بن محمد هندي أن تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يعدّ ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية، موضحاً أن 1245 عضو هيئة تدريس استفادوا من البرامج التدريبية خلال العام الجاري، بتدريب 1186 عضو هيئة تدريس محلياً، و59 دولياً.

وأكد الدكتور علي هندي أن تطوير عضو هيئة التدريس يعد عاملاً مهماً في تحديث وتطوير الأداء الأكاديمي للجامعة من خلال تدريبهم على ما استجدّ من استراتيجيات تدريسية جديدة تعنى بأساليب التقويم وإدارة العملية التعليمية، إلى جانب تزويدهم بالمهارات التطويرية التي يحتاجها في العملية التدريسية.

وأشار "هندي" إلى البرامج التدريبية تنوعت ما بين التدريب على مهارات القيادة الاستراتيجية، والمهارات الأكاديمية، وقياس مخرجات التعلم وجودة البرامج الأكاديمية، والتحليل والتخطيط الاستراتيجي للأعمال ومهارات البلاك بورد.

وأكد الدكتور علي هندي حرص إدارة الجامعة على تدريب منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس بشكل دائم، منوهاً باهتمام رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ودعمه لأعضاء هيئة التدريس للرقي بمخرجات الجامعة التي حققت ولا تزال تميزاً في سوق العمل والتوظيف.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
02:30 PM

محلياً ودولياً.. تدريب 1245 عضو هيئة تدريس بجامعة جازان هذا العام

ما بين مهارات القيادة الاستراتيجية الأكاديمية وقياس مخرجات التعلم

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فهد كاملي - جازان
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نفّذت جامعة جازان ممثلةً في عمادة التطوير الأكاديمي خلال العام الجاري عدداً من البرامج التدريبية الموجهة لأعضاء هيئة التدريس، محلياً ودولياً، بعد دراسة الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح عميد التطوير الأكاديمي للتطوير الدكتور علي بن محمد هندي أن تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يعدّ ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية، موضحاً أن 1245 عضو هيئة تدريس استفادوا من البرامج التدريبية خلال العام الجاري، بتدريب 1186 عضو هيئة تدريس محلياً، و59 دولياً.

وأكد الدكتور علي هندي أن تطوير عضو هيئة التدريس يعد عاملاً مهماً في تحديث وتطوير الأداء الأكاديمي للجامعة من خلال تدريبهم على ما استجدّ من استراتيجيات تدريسية جديدة تعنى بأساليب التقويم وإدارة العملية التعليمية، إلى جانب تزويدهم بالمهارات التطويرية التي يحتاجها في العملية التدريسية.

وأشار "هندي" إلى البرامج التدريبية تنوعت ما بين التدريب على مهارات القيادة الاستراتيجية، والمهارات الأكاديمية، وقياس مخرجات التعلم وجودة البرامج الأكاديمية، والتحليل والتخطيط الاستراتيجي للأعمال ومهارات البلاك بورد.

وأكد الدكتور علي هندي حرص إدارة الجامعة على تدريب منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس بشكل دائم، منوهاً باهتمام رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ودعمه لأعضاء هيئة التدريس للرقي بمخرجات الجامعة التي حققت ولا تزال تميزاً في سوق العمل والتوظيف.

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