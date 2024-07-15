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ضمن التدابير الاحترازية.. "أمانة القصيم" تواصل تطهير المباني وأماكن خدمة المراجعين

حملات إرشادية وتوعوية وتوفير نقاط كشف لدرجة حرارة الموظفين ومتطلبات الوقاية

تواصل أمانة منطقة القصيم تطهير مباني الأمانة وأماكن خدمة المراجعين، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وتستمر أمانة المنطقة في تطبيق جميع التدابير الصحية والاحترازية في مقار العمل عبر أعمال التطهير والتعقيم لمقار العمل والمكاتب، إضافة إلى حزمة من الأعمال الإرشادية والتوعوية، وتوفير نقاط كشف لدرجة حرارة الموظفين في مداخل المباني، ومتطلبات الوقاية من المعقمات والكمامات، وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام.

وتقدم الأمانة خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية بما يكفل استمرار تقديم الخدمات دون الحاجة إلى زيارة مقر الأمانة للمحافظة على السلامة العامة وتسهيلاً لتنفيذ الخدمة، مع إطلاق خدمة "طلب موعد" التي تمكن المستفيد من الحصول على موعد لزيارة مقر الأمانة عند الحاجة إلى ذلك.

أمانة منطقة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن التدابير الاحترازية.. "أمانة القصيم" تواصل تطهير المباني وأماكن خدمة المراجعين
سبق

تواصل أمانة منطقة القصيم تطهير مباني الأمانة وأماكن خدمة المراجعين، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وتستمر أمانة المنطقة في تطبيق جميع التدابير الصحية والاحترازية في مقار العمل عبر أعمال التطهير والتعقيم لمقار العمل والمكاتب، إضافة إلى حزمة من الأعمال الإرشادية والتوعوية، وتوفير نقاط كشف لدرجة حرارة الموظفين في مداخل المباني، ومتطلبات الوقاية من المعقمات والكمامات، وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام.

وتقدم الأمانة خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية بما يكفل استمرار تقديم الخدمات دون الحاجة إلى زيارة مقر الأمانة للمحافظة على السلامة العامة وتسهيلاً لتنفيذ الخدمة، مع إطلاق خدمة "طلب موعد" التي تمكن المستفيد من الحصول على موعد لزيارة مقر الأمانة عند الحاجة إلى ذلك.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
11:38 AM

ضمن التدابير الاحترازية.. "أمانة القصيم" تواصل تطهير المباني وأماكن خدمة المراجعين

حملات إرشادية وتوعوية وتوفير نقاط كشف لدرجة حرارة الموظفين ومتطلبات الوقاية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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تواصل أمانة منطقة القصيم تطهير مباني الأمانة وأماكن خدمة المراجعين، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وتستمر أمانة المنطقة في تطبيق جميع التدابير الصحية والاحترازية في مقار العمل عبر أعمال التطهير والتعقيم لمقار العمل والمكاتب، إضافة إلى حزمة من الأعمال الإرشادية والتوعوية، وتوفير نقاط كشف لدرجة حرارة الموظفين في مداخل المباني، ومتطلبات الوقاية من المعقمات والكمامات، وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام.

وتقدم الأمانة خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية بما يكفل استمرار تقديم الخدمات دون الحاجة إلى زيارة مقر الأمانة للمحافظة على السلامة العامة وتسهيلاً لتنفيذ الخدمة، مع إطلاق خدمة "طلب موعد" التي تمكن المستفيد من الحصول على موعد لزيارة مقر الأمانة عند الحاجة إلى ذلك.

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