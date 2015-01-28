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عملية استخبارية نوعية.. العراق يقضي على قيادي كبير في "داعش"

الإرهابي يسمي نفسه "نائب الخليفة"

ذكر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الخميس)، أن قوات الأمن العراقية قتلت قيادياً في تنظيم "داعش" الإرهابي، يطلق على نفسه "نائب الخليفة" و"والي العراق".

وقال "الكاظمي" في تغريدة على "تويتر": "شعب العراق، إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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عملية استخبارية نوعية.. العراق يقضي على قيادي كبير في "داعش"
سبق

ذكر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الخميس)، أن قوات الأمن العراقية قتلت قيادياً في تنظيم "داعش" الإرهابي، يطلق على نفسه "نائب الخليفة" و"والي العراق".

وقال "الكاظمي" في تغريدة على "تويتر": "شعب العراق، إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
08:17 PM

عملية استخبارية نوعية.. العراق يقضي على قيادي كبير في "داعش"

الإرهابي يسمي نفسه "نائب الخليفة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الخميس)، أن قوات الأمن العراقية قتلت قيادياً في تنظيم "داعش" الإرهابي، يطلق على نفسه "نائب الخليفة" و"والي العراق".

وقال "الكاظمي" في تغريدة على "تويتر": "شعب العراق، إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".

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