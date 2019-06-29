نساء وموقوفون وهوية.. ارتفاع في نسبة الشكاوى المقدمة لـ "حقوق الإنسان"

"حزمة مبادرات" لتطوير خدمات الهيئة ساعدت في التسهيل على المستفيدين

ارتفعت الشكاوى التي تلقتها هيئة حقوق الإنسان خلال العام المالي 1441 / 1442هـ (2020م)، بنسبة 9% عن العام السابق له، وذلك بعد أن أطلقت الهيئة حزمة من المبادرات ذات الصلة بتطوير خدمات المستفيدين، وتسهيل آليات تلقي الشكاوى، وبخاصة للفئات الأكثر حاجة، حيث تضمنت تلك المبادرات افتتاح مركز خاص بخدمات المستفيدين، وتطوير منصة تلقي الشكاوى في الموقع الإلكتروني، وتطوير خدمات الرد الهاتفي، وإطلاق حساب خاص بخدمات المستفيدين في منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وتلقت الهيئة 4593 شكوى خلال (2020م)، إذ بلغ عدد الشكاوى التي تعلقت موضوعاتها بقضايا العدالة الجنائية والموقوفين والسجناء 1193 شكوى بنسبة 25.97%، بينما كانت المتصلة بقضايا الحماية من الإيذاء للنساء والأطفال 680 شكوى بنسبة 14.81%، في حين بلغت المتعلقة منها بالهوية والجنسية والإقامة 572 شكوى بنسبة 12.45%.

كما تلقت الهيئة عدداً من الشكاوى في الموضوعات المتصلة باللجوء للقضاء بلغت 396 شكوى بنسبة 8.62%، والخاصة بالعمل 371 شكوى بنسبة 8.08%، وفي جانب الرعاية الاجتماعية 208 شكاوى بنسبة 4.53%، والصحة 194 شكوى بنسبة 4.22%، والتعليم 148 شكوى بنسبة 3.22%، إضافة إلى عدد من الشكاوى في الموضوعات الأخرى.

وشكّلت الشكاوى المقدمة من الذكور 2781 شكوى بنسبة 60.55%، والإناث 1812 شكوى بنسبة 39.45%، وبلغت الشكاوى المقدمة من السعوديين 2842 بنسبة 61.88%، مقابل 1751 من غيرهم بنسبة 38.12%.