"ترامب" يعتبر السماح للوافدين من الشرق الأوسط بدخول أمريكا "وصمة عار"

قال: سيدمرون البلاد إذا لم نمنعهم من القدوم

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن "المهاجرين الوافدين من منطقة الشرق الأوسط، إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيدمرون أمريكا إذا لم يفعل شيئًا حيال تدفقهم"، واصفاً السماح لهم بالدخول بـ"وصمة عار"؛ بحسب ما أورد اليوم (الأربعاء) موقع "روسيا اليوم".

وقال "ترامب" في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "انظروا، إنهم يأتون من دول أجنبية، أرى أنهم يأتون من اليمن، ومن الشرق الأوسط، إنهم يأتون من كل مكان، إنهم يسمحون لهم بالدخول، وذلك وصمة عار".

واتهم "ترامب" الرئيس الحالي جو بايدن بأنه "قوض التقدم الذي أحرزته إدارته على الحدود فيما يتعلق بالأمن القومي وفحص طالبي اللجوء".

وقال: "بصراحة، لا يمكن لبلدنا التعامل مع الزيادة في أعداد المهاجرين. إنها أزمة نادرًا ما شهدناها، وبالتأكيد لم نشهدها على الحدود في السابق.. لكنها ستزداد سوءًا".