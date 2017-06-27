النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسند عن رياح البوارح: سكون حتى الجمعة المقبل

لا تستمر على وتيرة واحدة بل لها موجات زمنية تنشط فيها

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: ما زالت الفرصة مهيّأة لتشكُّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من أجواء مرتفعات #جازان #عسير #الباحة، وربما #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح #البوارح في سكون حتى يوم الجمعة المقبل، ومتوقع اليوم نشاط في الرياح الشمالية الغربية والغربية البحرية الرطبة على غربي منطقتَي #مكة و #المدينة، وقد تثير بعض #الغبار.. وأيضاً حوض الخليج العربي حيث يمتد نشاطها إلى #البحرين و #قطر #الكويت #العراق، وأحياناً تتسع لتؤثر في شرق #إيران وتمتد لشمال #عُمان.

وتابع:رياح #البوارح لا تستمر على وتيرة واحدة؛ بل لها موجات زمنية تنشط فيها قد يصل طولها من 3 – 10 أيام، ثم تهدأ الرياح وتصفو الأجواء لبضعة أيام، ثم لا تلبث أن تعود إلى نشاطها مرة أخرى.

وتابع: ومسرح نشاطها يتجاوز المنطقة #الشرقية إلى أجزاءٍ من المنطقة الوسطى والشمالية من #السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند عن رياح البوارح: سكون حتى الجمعة المقبل
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: ما زالت الفرصة مهيّأة لتشكُّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من أجواء مرتفعات #جازان #عسير #الباحة، وربما #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح #البوارح في سكون حتى يوم الجمعة المقبل، ومتوقع اليوم نشاط في الرياح الشمالية الغربية والغربية البحرية الرطبة على غربي منطقتَي #مكة و #المدينة، وقد تثير بعض #الغبار.. وأيضاً حوض الخليج العربي حيث يمتد نشاطها إلى #البحرين و #قطر #الكويت #العراق، وأحياناً تتسع لتؤثر في شرق #إيران وتمتد لشمال #عُمان.

وتابع:رياح #البوارح لا تستمر على وتيرة واحدة؛ بل لها موجات زمنية تنشط فيها قد يصل طولها من 3 – 10 أيام، ثم تهدأ الرياح وتصفو الأجواء لبضعة أيام، ثم لا تلبث أن تعود إلى نشاطها مرة أخرى.

وتابع: ومسرح نشاطها يتجاوز المنطقة #الشرقية إلى أجزاءٍ من المنطقة الوسطى والشمالية من #السعودية.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
10:03 AM

المسند عن رياح البوارح: سكون حتى الجمعة المقبل

لا تستمر على وتيرة واحدة بل لها موجات زمنية تنشط فيها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,883

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: ما زالت الفرصة مهيّأة لتشكُّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من أجواء مرتفعات #جازان #عسير #الباحة، وربما #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح #البوارح في سكون حتى يوم الجمعة المقبل، ومتوقع اليوم نشاط في الرياح الشمالية الغربية والغربية البحرية الرطبة على غربي منطقتَي #مكة و #المدينة، وقد تثير بعض #الغبار.. وأيضاً حوض الخليج العربي حيث يمتد نشاطها إلى #البحرين و #قطر #الكويت #العراق، وأحياناً تتسع لتؤثر في شرق #إيران وتمتد لشمال #عُمان.

وتابع:رياح #البوارح لا تستمر على وتيرة واحدة؛ بل لها موجات زمنية تنشط فيها قد يصل طولها من 3 – 10 أيام، ثم تهدأ الرياح وتصفو الأجواء لبضعة أيام، ثم لا تلبث أن تعود إلى نشاطها مرة أخرى.

وتابع: ومسرح نشاطها يتجاوز المنطقة #الشرقية إلى أجزاءٍ من المنطقة الوسطى والشمالية من #السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,252
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,455
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,032

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة