المسند عن رياح البوارح: سكون حتى الجمعة المقبل

لا تستمر على وتيرة واحدة بل لها موجات زمنية تنشط فيها

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: ما زالت الفرصة مهيّأة لتشكُّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من أجواء مرتفعات #جازان #عسير #الباحة، وربما #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح #البوارح في سكون حتى يوم الجمعة المقبل، ومتوقع اليوم نشاط في الرياح الشمالية الغربية والغربية البحرية الرطبة على غربي منطقتَي #مكة و #المدينة، وقد تثير بعض #الغبار.. وأيضاً حوض الخليج العربي حيث يمتد نشاطها إلى #البحرين و #قطر #الكويت #العراق، وأحياناً تتسع لتؤثر في شرق #إيران وتمتد لشمال #عُمان.

وتابع:رياح #البوارح لا تستمر على وتيرة واحدة؛ بل لها موجات زمنية تنشط فيها قد يصل طولها من 3 – 10 أيام، ثم تهدأ الرياح وتصفو الأجواء لبضعة أيام، ثم لا تلبث أن تعود إلى نشاطها مرة أخرى.

وتابع: ومسرح نشاطها يتجاوز المنطقة #الشرقية إلى أجزاءٍ من المنطقة الوسطى والشمالية من #السعودية.