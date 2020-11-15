الشرطة الفرنسية تكثف انتشارها في باريس لضمان الالتزام بإجراءات كورونا

الخروج من المنزل لضرورة.. ويجب ارتداء الكمامة

عززت الشرطة الفرنسية من سيطرتها في باريس اليوم (الأحد)؛ لضمان التزام السكان بقواعد الإغلاق الصارمة المفروضة للحد من انتشار "كوفيد-19"، وسط مؤشرات على انتهاك بعض الناس لها.

وانخرط أفراد الشرطة في التحقق من أن سائقي السيارات، الذين يسافرون إلى غرب باريس لديهم الوثائق اللازمة الموقعة للتحرك، وأنهم يرتدون أقنعة.

وذكر رئيس الوزراء جان كاستكس، أن الناس لا يلتزمون بالقواعد بدقة كما حدث خلال الإغلاق الأول في الربيع، وفقاً لـ"رويترز".

وبموجب الإغلاق، الساري منذ نهاية أكتوبر، يجب على الناس البقاء في منازلهم باستثناء الرحلات لشراء الطعام أو غيرها من السلع الأساسية، أو لمدة ساعة من التمارين، ويجب عليهم أيضًا حمل مستندات موقعة لتبرير سبب وجودهم في الخارج.

اضطرت الشرطة إلى تفريق حزب غير قانوني يستضيف ما يصل إلى 400 شخص في جوينفيل لو بونت بالقرب من باريس في وقت مبكر أمس.