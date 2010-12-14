"الثقافة" تشارك بمعرضٍ تفاعلي عن عام الخط العربي في XP ونبض الرياض

يهدف إلى الوصول إلى فئات المجتمع كافة من خلال أفكار تقنية مبتكرة

دشنت وزارة الثقافة، اليوم، معرض فن الخط العربي المعاصر الذي يمتد حتى 15 من ديسمبر في معرض XP بحي جاكس في الدرعية، الذي تبرز من خلاله أبرز المبادرات والمشاريع والمنجزات التي نفذتها الوزارة في عام الخط العربي، على أن ينتقل المعرض ابتداءً من 16 ديسمبر إلى منطقة "نبض الرياض" بالقرب من قصر المصمك بحي المربع، ويستمر فيها حتى نهاية الشهر.

ويهدف المعرض إلى الوصول إلى فئات المجتمع كافة بأفكار تقنية مبتكرة في معرضٍ مختص بالتصوير التفاعلي مع الحضور، ومتجر عام للخط العربي، إضافةً إلى تقديم عرض تفاعلي حي عن طريق عدد من محترفي الخط العربي.

ويأتي المعرض التفاعلي تحت مظلة مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030)، للاحتفاء بالخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع.