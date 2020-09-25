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دعت إلى التقيد بالإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي

"الصحة": تسجيل 472 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 843 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 472 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 843 خلال الـ24 ساعة الماضية

دعت إلى التقيد بالإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي

أعلنت «الصحة»، اليوم الجمعة، تسجيل (472) حالة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة (332329) حالة؛ من بينها (12068) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (1043) حالة حرجة.

ودعت «الصحة»، الجميع، إلى ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعاً لانتشار كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأضافت «الصحة»، أنه تم تسجيل (843) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (315636) حالة.

وأوضحت «الصحة»، أن الحالات المسجلة وعددها (472) حالة منها 41 % "إناث"، 59% "ذكور"، كما بلغت نسبة "الأطفال" 12%، و"البالغين" 84%، و"كبار السن" 4%.

كما بلغ عدد الوفيات (4625) حالة، بإضافة (26) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً" لافتةً إلى أنه تمّ إجراء (38698) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى مِن ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 472 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 843 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت «الصحة»، اليوم الجمعة، تسجيل (472) حالة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة (332329) حالة؛ من بينها (12068) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (1043) حالة حرجة.

ودعت «الصحة»، الجميع، إلى ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعاً لانتشار كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأضافت «الصحة»، أنه تم تسجيل (843) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (315636) حالة.

وأوضحت «الصحة»، أن الحالات المسجلة وعددها (472) حالة منها 41 % "إناث"، 59% "ذكور"، كما بلغت نسبة "الأطفال" 12%، و"البالغين" 84%، و"كبار السن" 4%.

كما بلغ عدد الوفيات (4625) حالة، بإضافة (26) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً" لافتةً إلى أنه تمّ إجراء (38698) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى مِن ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
03:32 PM
اخر تعديل
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
04:40 PM

"الصحة": تسجيل 472 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 843 خلال الـ24 ساعة الماضية

دعت إلى التقيد بالإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
18,548

أعلنت «الصحة»، اليوم الجمعة، تسجيل (472) حالة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة (332329) حالة؛ من بينها (12068) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (1043) حالة حرجة.

ودعت «الصحة»، الجميع، إلى ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعاً لانتشار كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأضافت «الصحة»، أنه تم تسجيل (843) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (315636) حالة.

وأوضحت «الصحة»، أن الحالات المسجلة وعددها (472) حالة منها 41 % "إناث"، 59% "ذكور"، كما بلغت نسبة "الأطفال" 12%، و"البالغين" 84%، و"كبار السن" 4%.

كما بلغ عدد الوفيات (4625) حالة، بإضافة (26) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً" لافتةً إلى أنه تمّ إجراء (38698) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى مِن ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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