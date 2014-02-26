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"الأرصاد": أتربة مثارة ورياح نشطة على مناطق مكة والمدينة والشرقية

تشمل عددًا من المحافظات .. وتستمر الحالات حتى مساء الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الأحساء والدمام وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرمة والطائف ورنية وتربة والمويه والجموم والكامل وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

حالة الطقس أتربة مثارة المركز الوطني للأرصاد غبار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أتربة مثارة ورياح نشطة على مناطق مكة والمدينة والشرقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الأحساء والدمام وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرمة والطائف ورنية وتربة والمويه والجموم والكامل وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
01:31 AM

"الأرصاد": أتربة مثارة ورياح نشطة على مناطق مكة والمدينة والشرقية

تشمل عددًا من المحافظات .. وتستمر الحالات حتى مساء الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الأحساء والدمام وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرمة والطائف ورنية وتربة والمويه والجموم والكامل وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

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