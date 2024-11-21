"مجموعة بن لادن" السعودية تفوز بالجائزة العربية للتشغيل والصيانة‎

فازت بها عدة مؤسسات بالمملكة بينها أرامكو والهيئة الملكية بالجبيل وينبع

في إنجاز سعودي يعكس مدى التطور والتقدم الذي تُحققه الشركات السعودية في الآونة الأخيرة في ظل سعيها للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، حصلت مجموعة بن لادن السعودية -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- على جائزة "أفضل شركة صيانة تستخدم تطبيق البيانات الضخمة في مجال التشغيل والصيانة" لعام 2019م، والتي يمنحها المجلس العربي للتشغيل والصيانة على هامش المؤتمر الدولي السابع عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية، والذي يقام في مدينة دبي للفترة من 19 إلى 21 نوفمبر، تحت رعاية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعن حصول قطاع التشغيل والصيانة على هذه الجائزة، أفاد الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل والصيانة في مجموعة بن لادن السعودية المهندس محمد بن أحمد زارع، بأن هذه الجائزة تأتي تتويجًا للمجهودات الضخمة التي بذلها فريق العمل في تطوير واستخدام برمجيات البيانات الضخمة؛ إيمانًا منا بأهمية توظيف التقدم التكنولوجي المتسارع في خدمة خططنا الطموحة لتطوير أعمال القطاع وتثبيت مكانته كأحد أكبر شركات التشغيل والصيانة في المنطقة.

وأشار المهندس "زارع" إلى أن قطاع التشغيل والصيانة في مجموعة بن لادن السعودية قد انتهى مؤخرًا من إعداد خطته الاستراتيجية للأعوام الخمس القادمة، والتي يركز فيها القطاع على رفع معايير الأداء لتماثل المعايير العالمية في مجال التشغيل والصيانة، وتوسيع قاعدة الخدمات التي يقدّمها القطاع لتشمل مجالات إدارات المرافق بمفهومها الواسع، بالاعتماد على الكفاءات السعودية المؤهلة والقادرة على الإبداع والتفوق دائمًا. كما أن إدارة القطاع تعمل حاليًا على إعداد خطة تحول رقمي شاملة لتواكب الخطط المستقبلية الهادفة إلى تحسين الجودة، ورفع مستوى الرقابة، وخفض التكاليف التشغيلية.

وأضاف أن مجموعة بن لادن السعودية -ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة- تتشرف منذ أعوام بتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لعدد من المرافق الهامة في المملكة؛ مما يعكس ثقة القيادة الرشيدة؛ ولذلك نعمل جاهدين على تحسين معاييرنا التشغيلية لنكون على قدر ثقة وتطلعات مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

جدير بالذكر، أن الجائزة العربية للتشغيل والصيانة جائزة سنوية، يقدّمها المجلس العربي للتشغيل والصيانة، والذي تأسس عام 2004م، ويهدف إلى تشجيع الممارسات الصحيحة في تنفيذ وأداء أعمال التشغيل والصيانة في البلدان العربية؛ بهدف رفع مستوى أداء العاملين والشركات في هذا المجال، وتشجيع المبادرة والإبداع لدى القطاعين العام والخاص. وتشتمل الجائزة على ست فئات، ومنحت للمرة الأولى عام 2005م، وقد سبق لجهات سعودية رائدة الحصول عليها، يأتي على رأسها وزارة الدفاع السعودية، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وشركة أرامكو، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.