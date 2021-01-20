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تفاعلًا مع "سبق".. أمين مكة يمنح "أم أحمد" أول بطاقة عضوية بـ"أصدقاء الأمانة"

الأمين شَكَر المواطنة على إحساسها بالمواطنة وشعورها بالمسؤولية الاجتماعية

كرّم أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه اليوم، المواطنة فاطمة بنت عبدالله محمد الملقبة "بأم أحمد"؛ وذلك لمبادرتها من تلقاء نفسها بجمع النفايات المتراكمة التي تركها المتنزهون، بعد أن ذهبت للاستمتاع برفقة ذويها إلى منتزه الخشعة بوادي نعمان.

وثمّن "القويحص" إحساس المواطنة وشعورها بالمسؤولية الاجتماعية؛ لافتًا إلى الجهود الكثيفة التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة- في توفير حاويات النفايات وتوزيع العمالة بكافة أنحاء العاصمة المقدسة وضواحيها؛ مهيبًا بالمواطنين والمقيمين المحافظة على المنتزهات والمواقع البرية، والحرص على تركها نظيفةً لتكون متنفسًا طبيعيًّا لأفراد المجتمع.

من جانبها، أكدت "أم أحمد" أن ما قامت به دليلٌ على مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع تجاه الحفاظ على النظافة العامة كما أمرنا ديننا الحنيف؛ مشيرة إلى ضرورة المحافظة على المكتسبات والأماكن العامة ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

وقامت الإدارة العامة لخدمة العملاء بالأمانة، بإهداء "أم أحمد" بطاقة عضوية "أصدقاء الأمانة"، التي تهدف إلى المشاركة بالأفكار والاقتراحات والملاحظات، وتساهم في تطوير الخدمات البلدية وارتقائها بالعاصمة المقدسة.

جاء ذلك بعد تفاعل أمانة العاصمة المقدسة مع التقرير الذي نشرته "سبق" بعنوان "شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة".

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلًا مع "سبق".. أمين مكة يمنح "أم أحمد" أول بطاقة عضوية بـ"أصدقاء الأمانة"
سبق

كرّم أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه اليوم، المواطنة فاطمة بنت عبدالله محمد الملقبة "بأم أحمد"؛ وذلك لمبادرتها من تلقاء نفسها بجمع النفايات المتراكمة التي تركها المتنزهون، بعد أن ذهبت للاستمتاع برفقة ذويها إلى منتزه الخشعة بوادي نعمان.

وثمّن "القويحص" إحساس المواطنة وشعورها بالمسؤولية الاجتماعية؛ لافتًا إلى الجهود الكثيفة التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة- في توفير حاويات النفايات وتوزيع العمالة بكافة أنحاء العاصمة المقدسة وضواحيها؛ مهيبًا بالمواطنين والمقيمين المحافظة على المنتزهات والمواقع البرية، والحرص على تركها نظيفةً لتكون متنفسًا طبيعيًّا لأفراد المجتمع.

من جانبها، أكدت "أم أحمد" أن ما قامت به دليلٌ على مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع تجاه الحفاظ على النظافة العامة كما أمرنا ديننا الحنيف؛ مشيرة إلى ضرورة المحافظة على المكتسبات والأماكن العامة ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

وقامت الإدارة العامة لخدمة العملاء بالأمانة، بإهداء "أم أحمد" بطاقة عضوية "أصدقاء الأمانة"، التي تهدف إلى المشاركة بالأفكار والاقتراحات والملاحظات، وتساهم في تطوير الخدمات البلدية وارتقائها بالعاصمة المقدسة.

جاء ذلك بعد تفاعل أمانة العاصمة المقدسة مع التقرير الذي نشرته "سبق" بعنوان "شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة".

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
02:04 PM
اخر تعديل
20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
02:42 PM

تفاعلًا مع "سبق".. أمين مكة يمنح "أم أحمد" أول بطاقة عضوية بـ"أصدقاء الأمانة"

الأمين شَكَر المواطنة على إحساسها بالمواطنة وشعورها بالمسؤولية الاجتماعية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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كرّم أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه اليوم، المواطنة فاطمة بنت عبدالله محمد الملقبة "بأم أحمد"؛ وذلك لمبادرتها من تلقاء نفسها بجمع النفايات المتراكمة التي تركها المتنزهون، بعد أن ذهبت للاستمتاع برفقة ذويها إلى منتزه الخشعة بوادي نعمان.

وثمّن "القويحص" إحساس المواطنة وشعورها بالمسؤولية الاجتماعية؛ لافتًا إلى الجهود الكثيفة التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة- في توفير حاويات النفايات وتوزيع العمالة بكافة أنحاء العاصمة المقدسة وضواحيها؛ مهيبًا بالمواطنين والمقيمين المحافظة على المنتزهات والمواقع البرية، والحرص على تركها نظيفةً لتكون متنفسًا طبيعيًّا لأفراد المجتمع.

من جانبها، أكدت "أم أحمد" أن ما قامت به دليلٌ على مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع تجاه الحفاظ على النظافة العامة كما أمرنا ديننا الحنيف؛ مشيرة إلى ضرورة المحافظة على المكتسبات والأماكن العامة ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

وقامت الإدارة العامة لخدمة العملاء بالأمانة، بإهداء "أم أحمد" بطاقة عضوية "أصدقاء الأمانة"، التي تهدف إلى المشاركة بالأفكار والاقتراحات والملاحظات، وتساهم في تطوير الخدمات البلدية وارتقائها بالعاصمة المقدسة.

جاء ذلك بعد تفاعل أمانة العاصمة المقدسة مع التقرير الذي نشرته "سبق" بعنوان "شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة".

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