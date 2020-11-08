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118140 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان

بلغ إجمالي الوفيات 1301 وفاة والحالات التي شفيت 108.681

أوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصلت إلى 118.140 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1301 وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 108.681 حالة، وبذلك تصل نسبة الشفاء إلى 92%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 42، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 351 وفي العناية المركزة 148 منومًا.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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118140 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان
سبق

أوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصلت إلى 118.140 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1301 وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 108.681 حالة، وبذلك تصل نسبة الشفاء إلى 92%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 42، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 351 وفي العناية المركزة 148 منومًا.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
01:08 PM

118140 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان

بلغ إجمالي الوفيات 1301 وفاة والحالات التي شفيت 108.681

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصلت إلى 118.140 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1301 وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 108.681 حالة، وبذلك تصل نسبة الشفاء إلى 92%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 42، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 351 وفي العناية المركزة 148 منومًا.

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