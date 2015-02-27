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الرئيس الأرميني يرفض اعتماد أمر "باشينيان" بإقالة قائد الجيش

"سركيسيان" أشار إلى أن الإجراء غير دستوري

أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، اليوم (السبت)، رفضه التوقيع على أمر رئيس الوزراء نيكول باشينيان بإقالة قائد الجيش.

وأوضح "سركيسيان" في بيان على الموقع الرسمي للرئاسة أوردته "رويترز"، رفض إقالة رئيس أركان الجيش أونيك جاسباريان، لعدم دستورية الإجراء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الأرميني يرفض اعتماد أمر "باشينيان" بإقالة قائد الجيش
سبق

أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، اليوم (السبت)، رفضه التوقيع على أمر رئيس الوزراء نيكول باشينيان بإقالة قائد الجيش.

وأوضح "سركيسيان" في بيان على الموقع الرسمي للرئاسة أوردته "رويترز"، رفض إقالة رئيس أركان الجيش أونيك جاسباريان، لعدم دستورية الإجراء.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
06:41 PM

الرئيس الأرميني يرفض اعتماد أمر "باشينيان" بإقالة قائد الجيش

"سركيسيان" أشار إلى أن الإجراء غير دستوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، اليوم (السبت)، رفضه التوقيع على أمر رئيس الوزراء نيكول باشينيان بإقالة قائد الجيش.

وأوضح "سركيسيان" في بيان على الموقع الرسمي للرئاسة أوردته "رويترز"، رفض إقالة رئيس أركان الجيش أونيك جاسباريان، لعدم دستورية الإجراء.

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