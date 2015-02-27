وأوضح "سركيسيان" في بيان على الموقع الرسمي للرئاسة أوردته "رويترز"، رفض إقالة رئيس أركان الجيش أونيك جاسباريان، لعدم دستورية الإجراء.

أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، اليوم (السبت)، رفضه التوقيع على أمر رئيس الوزراء نيكول باشينيان بإقالة قائد الجيش.

الرئيس الأرميني يرفض اعتماد أمر "باشينيان" بإقالة قائد الجيش صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-27 أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، اليوم (السبت)، رفضه التوقيع على أمر رئيس الوزراء نيكول باشينيان بإقالة قائد الجيش. وأوضح "سركيسيان" في بيان على الموقع الرسمي للرئاسة أوردته "رويترز"، رفض إقالة رئيس أركان الجيش أونيك جاسباريان، لعدم دستورية الإجراء.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442 06:41 PM

الرئيس الأرميني يرفض اعتماد أمر "باشينيان" بإقالة قائد الجيش "سركيسيان" أشار إلى أن الإجراء غير دستوري





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أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، اليوم (السبت)، رفضه التوقيع على أمر رئيس الوزراء نيكول باشينيان بإقالة قائد الجيش.

وأوضح "سركيسيان" في بيان على الموقع الرسمي للرئاسة أوردته "رويترز"، رفض إقالة رئيس أركان الجيش أونيك جاسباريان، لعدم دستورية الإجراء.