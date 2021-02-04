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"الصحة": تسجيل 303 حالات إصابة بكورونا .. وتعافي 297 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الغذاء والدواء" تلزم المنشآت الخاضعة لرقابتها بتفعيل "توكلنا"

"الهيئة" تشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، إلى جانب الالتزام بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية والتي نصت على الالتزام بقياس درجة الحرارة، والتعقيم المستمر، وتوفـير عدد مناسب من المغاسل المخصصة للعاملين وللمرتادين مزودة بصابون ومعقم خاص للأيدي، موضحًا بجانبها شرح الاستخدام الأمثل للغسيل والتعقيم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المصنع بمسافة مترين بين الأشخاص، إضافةً إلى توفير تهوية جيدة للمنشآت والصالات التابعة لها.

وتضمن الدليل الإرشادي طرق التعامل والاستجابة لإصابة العاملين، إذ يجب عزل من تظهر عليهم أعراض مثل (الحمى أو السعال أو ضيق التنفس) على الفور عند الوصول إلى العمل، أما في حال إصابتهم بالمرض أثناء العمل فيتم عزلهم عن الموظفين والعملاء والزوار الآخرين وإرسالهم إلى المنزل.

وفي حال التأكد من إصابة أحد الموظفين بـ"كورونا"، فينبغي لأصحاب العمل إبلاغ الموظفين الآخرين باحتمال تعرضهم للفيروس في مكان العمل، واتباع إرشادات وزارة الصحة المتعلقة بشأن التعامل مع المرضى وطرق العزل لتوفير سكن مؤقت للعزل حسب الحاجة، إضافةً إلى إغلاق المناطق التي زارها المشتبه بإصابته أو المريض، وتطبيق الحجز الاحترازي لمدة لا تقل عن 72 ساعة من آخر اتصال للعامل المصاب أو المشتبه بإصابته من تاريخ الإنتاج لجميع المنتجات التي أنتجت في المصنع، وكذلك الموجودة في المستودعات التابعة له والتي تم التعامل معها من الموظف المصاب أو المشتبه في إصابته.


ويجري مفتشو "الغذاء والدواء" جولات رقابية على المنشآت الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، إذ زارت الهيئة خلال الفترة (27 يناير - 2 فبراير) 924 منشأة ورصدت 21 مخالفة، وأحالت المخالفين إلى الجهات المعنية.

ودعت "الهيئة" إلى إبلاغها عن مخالفات المنشآت الخاضعة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تلزم المنشآت الخاضعة لرقابتها بتفعيل "توكلنا"
سبق

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، إلى جانب الالتزام بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية والتي نصت على الالتزام بقياس درجة الحرارة، والتعقيم المستمر، وتوفـير عدد مناسب من المغاسل المخصصة للعاملين وللمرتادين مزودة بصابون ومعقم خاص للأيدي، موضحًا بجانبها شرح الاستخدام الأمثل للغسيل والتعقيم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المصنع بمسافة مترين بين الأشخاص، إضافةً إلى توفير تهوية جيدة للمنشآت والصالات التابعة لها.

وتضمن الدليل الإرشادي طرق التعامل والاستجابة لإصابة العاملين، إذ يجب عزل من تظهر عليهم أعراض مثل (الحمى أو السعال أو ضيق التنفس) على الفور عند الوصول إلى العمل، أما في حال إصابتهم بالمرض أثناء العمل فيتم عزلهم عن الموظفين والعملاء والزوار الآخرين وإرسالهم إلى المنزل.

وفي حال التأكد من إصابة أحد الموظفين بـ"كورونا"، فينبغي لأصحاب العمل إبلاغ الموظفين الآخرين باحتمال تعرضهم للفيروس في مكان العمل، واتباع إرشادات وزارة الصحة المتعلقة بشأن التعامل مع المرضى وطرق العزل لتوفير سكن مؤقت للعزل حسب الحاجة، إضافةً إلى إغلاق المناطق التي زارها المشتبه بإصابته أو المريض، وتطبيق الحجز الاحترازي لمدة لا تقل عن 72 ساعة من آخر اتصال للعامل المصاب أو المشتبه بإصابته من تاريخ الإنتاج لجميع المنتجات التي أنتجت في المصنع، وكذلك الموجودة في المستودعات التابعة له والتي تم التعامل معها من الموظف المصاب أو المشتبه في إصابته.


ويجري مفتشو "الغذاء والدواء" جولات رقابية على المنشآت الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، إذ زارت الهيئة خلال الفترة (27 يناير - 2 فبراير) 924 منشأة ورصدت 21 مخالفة، وأحالت المخالفين إلى الجهات المعنية.

ودعت "الهيئة" إلى إبلاغها عن مخالفات المنشآت الخاضعة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
04:01 PM

"الغذاء والدواء" تلزم المنشآت الخاضعة لرقابتها بتفعيل "توكلنا"

"الهيئة" تشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، إلى جانب الالتزام بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية والتي نصت على الالتزام بقياس درجة الحرارة، والتعقيم المستمر، وتوفـير عدد مناسب من المغاسل المخصصة للعاملين وللمرتادين مزودة بصابون ومعقم خاص للأيدي، موضحًا بجانبها شرح الاستخدام الأمثل للغسيل والتعقيم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المصنع بمسافة مترين بين الأشخاص، إضافةً إلى توفير تهوية جيدة للمنشآت والصالات التابعة لها.

وتضمن الدليل الإرشادي طرق التعامل والاستجابة لإصابة العاملين، إذ يجب عزل من تظهر عليهم أعراض مثل (الحمى أو السعال أو ضيق التنفس) على الفور عند الوصول إلى العمل، أما في حال إصابتهم بالمرض أثناء العمل فيتم عزلهم عن الموظفين والعملاء والزوار الآخرين وإرسالهم إلى المنزل.

وفي حال التأكد من إصابة أحد الموظفين بـ"كورونا"، فينبغي لأصحاب العمل إبلاغ الموظفين الآخرين باحتمال تعرضهم للفيروس في مكان العمل، واتباع إرشادات وزارة الصحة المتعلقة بشأن التعامل مع المرضى وطرق العزل لتوفير سكن مؤقت للعزل حسب الحاجة، إضافةً إلى إغلاق المناطق التي زارها المشتبه بإصابته أو المريض، وتطبيق الحجز الاحترازي لمدة لا تقل عن 72 ساعة من آخر اتصال للعامل المصاب أو المشتبه بإصابته من تاريخ الإنتاج لجميع المنتجات التي أنتجت في المصنع، وكذلك الموجودة في المستودعات التابعة له والتي تم التعامل معها من الموظف المصاب أو المشتبه في إصابته.


ويجري مفتشو "الغذاء والدواء" جولات رقابية على المنشآت الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، إذ زارت الهيئة خلال الفترة (27 يناير - 2 فبراير) 924 منشأة ورصدت 21 مخالفة، وأحالت المخالفين إلى الجهات المعنية.

ودعت "الهيئة" إلى إبلاغها عن مخالفات المنشآت الخاضعة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

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