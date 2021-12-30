اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية الودية بتحقيق العلامة الكاملة بواقع أربع نقاط حصدها من الفوز اليوم الخميس على المستضيف منتخب إيطاليا بنتيجة "32-31"، وسبقها تحقيق الفوز في المباراة الأولى من البطولة على منتخب بلجيكا بنتيجة "25-24". وتأتي هذه المشاركة ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج استعدادات أخضر اليد للمشاركة في البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات، والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة للعب في بطولة العالم 2023م.

أخضر اليد يحقق العلامة الكاملة في بطولة إيطاليا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-30 اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية الودية بتحقيق العلامة الكاملة بواقع أربع نقاط حصدها من الفوز اليوم الخميس على المستضيف منتخب إيطاليا بنتيجة "32-31"، وسبقها تحقيق الفوز في المباراة الأولى من البطولة على منتخب بلجيكا بنتيجة "25-24".



وتأتي هذه المشاركة ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج استعدادات أخضر اليد للمشاركة في البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات، والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة للعب في بطولة العالم 2023م.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443 08:22 PM

أخضر اليد يحقق العلامة الكاملة في بطولة إيطاليا ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية





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اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية الودية بتحقيق العلامة الكاملة بواقع أربع نقاط حصدها من الفوز اليوم الخميس على المستضيف منتخب إيطاليا بنتيجة "32-31"، وسبقها تحقيق الفوز في المباراة الأولى من البطولة على منتخب بلجيكا بنتيجة "25-24".



وتأتي هذه المشاركة ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج استعدادات أخضر اليد للمشاركة في البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات، والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة للعب في بطولة العالم 2023م.