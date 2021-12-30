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أخضر اليد يحقق العلامة الكاملة في بطولة إيطاليا

ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية الودية بتحقيق العلامة الكاملة بواقع أربع نقاط حصدها من الفوز اليوم الخميس على المستضيف منتخب إيطاليا بنتيجة "32-31"، وسبقها تحقيق الفوز في المباراة الأولى من البطولة على منتخب بلجيكا بنتيجة "25-24".

وتأتي هذه المشاركة ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج استعدادات أخضر اليد للمشاركة في البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات، والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة للعب في بطولة العالم 2023م.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر اليد يحقق العلامة الكاملة في بطولة إيطاليا
سبق

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية الودية بتحقيق العلامة الكاملة بواقع أربع نقاط حصدها من الفوز اليوم الخميس على المستضيف منتخب إيطاليا بنتيجة "32-31"، وسبقها تحقيق الفوز في المباراة الأولى من البطولة على منتخب بلجيكا بنتيجة "25-24".

وتأتي هذه المشاركة ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج استعدادات أخضر اليد للمشاركة في البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات، والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة للعب في بطولة العالم 2023م.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
08:22 PM

أخضر اليد يحقق العلامة الكاملة في بطولة إيطاليا

ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية الودية بتحقيق العلامة الكاملة بواقع أربع نقاط حصدها من الفوز اليوم الخميس على المستضيف منتخب إيطاليا بنتيجة "32-31"، وسبقها تحقيق الفوز في المباراة الأولى من البطولة على منتخب بلجيكا بنتيجة "25-24".

وتأتي هذه المشاركة ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج استعدادات أخضر اليد للمشاركة في البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات، والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة للعب في بطولة العالم 2023م.

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