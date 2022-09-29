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أمير جازان بالنيابة يدشّن ٤ مراكز إسعافية جديدة

دشّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة، اليوم، عددًا من المشاريع الجديدة التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان.

واستمع أمير جازان بالنيابة لشرح تفصيلي من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان الدكتور محمد بن عمر السيد، عن المشاريع التي تم تدشينها، والتي تضمنت أربعة مراكز إسعافية جديدة في كلٍّ من: حي الدوس بمحافظة صبيا، ومركز الريان، وحي الكلية بمحافظة أبو عريش، ومركز القفل بمحافظة صامطة.

وتناول الشرح مشاريع الهيئة بالمنطقة وأهم التحديات والإنجازات، إضافة للخطط التي تم اعتمادها لفرع جازان للعام الحالي، وأهم المشاريع التي سيتم إنجازها وتدشينها خلال الفترة المقبلة، والخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال منصاتها الإلكترونية، ومراكز التدريب التابعة للهيئة، وأهم البلاغات التي تم استقبالها، وعدد الحالات الطارئة التي تمت مباشرتها خلال الفترة الماضية.

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أمير جازان بالنيابة يدشّن ٤ مراكز إسعافية جديدة
سبق

دشّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة، اليوم، عددًا من المشاريع الجديدة التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان.

واستمع أمير جازان بالنيابة لشرح تفصيلي من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان الدكتور محمد بن عمر السيد، عن المشاريع التي تم تدشينها، والتي تضمنت أربعة مراكز إسعافية جديدة في كلٍّ من: حي الدوس بمحافظة صبيا، ومركز الريان، وحي الكلية بمحافظة أبو عريش، ومركز القفل بمحافظة صامطة.

وتناول الشرح مشاريع الهيئة بالمنطقة وأهم التحديات والإنجازات، إضافة للخطط التي تم اعتمادها لفرع جازان للعام الحالي، وأهم المشاريع التي سيتم إنجازها وتدشينها خلال الفترة المقبلة، والخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال منصاتها الإلكترونية، ومراكز التدريب التابعة للهيئة، وأهم البلاغات التي تم استقبالها، وعدد الحالات الطارئة التي تمت مباشرتها خلال الفترة الماضية.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
08:03 PM

أمير جازان بالنيابة يدشّن ٤ مراكز إسعافية جديدة

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عمر عريبي - جازان
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دشّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة، اليوم، عددًا من المشاريع الجديدة التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان.

واستمع أمير جازان بالنيابة لشرح تفصيلي من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان الدكتور محمد بن عمر السيد، عن المشاريع التي تم تدشينها، والتي تضمنت أربعة مراكز إسعافية جديدة في كلٍّ من: حي الدوس بمحافظة صبيا، ومركز الريان، وحي الكلية بمحافظة أبو عريش، ومركز القفل بمحافظة صامطة.

وتناول الشرح مشاريع الهيئة بالمنطقة وأهم التحديات والإنجازات، إضافة للخطط التي تم اعتمادها لفرع جازان للعام الحالي، وأهم المشاريع التي سيتم إنجازها وتدشينها خلال الفترة المقبلة، والخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال منصاتها الإلكترونية، ومراكز التدريب التابعة للهيئة، وأهم البلاغات التي تم استقبالها، وعدد الحالات الطارئة التي تمت مباشرتها خلال الفترة الماضية.

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